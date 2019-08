Gyerek a forró kocsiban – megkérdeztük a rendőröket, betörhetjük-e az ablakot

Nem múlik el nyár anélkül, hogy ne hallanánk autóban hagyott kisgyerekről, kutyáról. Utánajártunk, hogy mit tehetünk, ha magunk találkozunk ilyen helyzettel.

A közelmúltban Dorogon a napon, a tűzforró kocsiban hagyta egy anyuka a kétéves kislányát, a nő ellen pedig eljárás is indult kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt. A most érvényben lévő hőségriasztás idején kiemelten fontos, hogy se gyermeket, se állatot ne hagyjunk az autóban. A közösségi médiában és a hírekben is rendbe beszámolnak ilyen esetekről, a kommentelők pedig gyakran egymást (és a felelőtlen szülőket, gazdákat) sem kímélve vitáznak arról, be lehet-e törni a kocsiablakot, ha ilyen esetet látnak. Megkérdeztük a rendőrséget, mit tehetünk ilyen helyzetben.

Buóczné Miklán Erzsébet, a megyei rendőr-főkapitányság helyettes szóvivője a Kemma.hu-nak kiemelte: a 112-et mindenképp hívjuk, hogy időben segítséghez jusson a tűzforró autóban hagyott gyermek vagy kutya. Persze, húzhatja most fel a szemöldökét az olvasó, azt kérdezve, hogy de mi van akkor, ha a kocsiban már szemmel láthatóan fulladozik a gyerek vagy alig lélegzik a kutya. Nos, erre is van válasz:

– Kánikulában, nagy melegben ha kisgyermeket, illetve háziállatot lát valaki egy bezárt autóban, mindenképpen mérje fel a helyzetet, ugyanis az állampolgároknak kötelessége az életmentés. A megítélésén múlik, hogy mit cselekszik. Ha úgy látja, hogy életmentésre van szükség akkor be kell, hogy törje az autó ajtajának az üvegét, ha más módon nem sikerül bejutnia – részletezte az alezredes, utalva arra, hogy nyomós indok esetén ne a rongálás miatti esetleges büntetéstől tartva álljon tétlenül az ember a kocsi mellett. Végszükség esetén ugyanis a büntethetőséget, illetve a cselekmény büntetendőséget kizárja vagy korlátozza a végszükség.

A BTK szerint nem büntetendő annak a cselekménye, aki saját, illetve más személyét vagy javait közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből menti, vagy a közérdek védelme érdekében így jár el, feltéve, hogy a cselekmény nem okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett.

Korábban egy tatabányai háziorvos is felhívta már rá a figyelmet, hogy az autóban ragadt gyerek 36-37 fokos testhőmérséklete pillanatok alatt fölmehet a komoly láznak számító 40 fok fölé is. Ez fokozza a pulzusszámot, az izzadást, ezáltal a kiszáradást. Felborul a folyadékháztartás. Mivel egy kisgyereknek nincs tartaléka, ezért percek alatt sokkos állapotba kerülhet, ami akár halálhoz is vezethet. A gyermekek teste ráadásul akár ötször gyorsabban melegedhet egy zárt kocsiban, mint a felnőtteké. Ami nekünk csak tíz perc, mert befutottunk a boltba, az a kocsiba zárt gyermeknek óráknak tűnhet.

Ha segítséget hívunk a 112-n, nagyon fontos, hogy pontosan el tudjuk mondani, milyen állapotban van a kocsiban rekedt gyermek vagy állat. Azt, hogy eszméleténél van-e, például úgy is ellenőrizhetjük, hogy reagál-e arra, hogy bekopogunk az üvegen vagy megmozgatjuk az autót. Erről is tájékoztassuk mindenképpen a diszpécsert. Ha nincs más megoldás, mindig a bajban lévőtől legtávolabbi ablakot törjük be, lehetőleg saját testi épségünket is védve, például valamilyen rongydarabbal vagy épp bevásárlótáskánkkal védve a kezünket.