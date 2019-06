A drukkerek együttműködésének is köszönhető a Grundfos idei sikere a csapat edzője szerint

Matics Vladan vezetőedző Kék Tigrisei kifejezetten jó szezont futottak. A Magyar Kupában ugyan peches volt a Tatabánya, hiszen a negyeddöntőben a Veszprémmel hozta össze a sors(olás), viszont az EHF Kupában ismét bizonyította, hogy a nemzetközi porondon is megállja a helyét. Miközben a bajnokságban zsinórban ötödször szerezték meg a dobogó harmadik fokát.

A pontvadászat alakulását követve úgy tűnt, az elmúlt évekhez képest most nyerte meg a legsimábban immár ötödszörre a bronzérmet a Grundfos Tatabánya KC. Óriási tett volt a kékektől, hogy 30 év után ismét legyőzték az évek során rekord­bajnokká avanzsált Veszprémet, majd a Földi Imre Sportcsarnokba bombaformában érkező aktuális bajnok Szegedtől is elcsíptek egy pontot. Matics Vladan csapata közel állt ahhoz is, hogy a szezonban, hazai pályán, veretlen maradjon. Erre jött a Gyöngyös, és belerondított ebbe a szép sorozatba…

– Remek eredmény az ötödik, sorozatban szerzett bronz­érmünk – jegyezte meg Matics mester. – De csak kívülről tűnhetett ez simának, még úgy is, hogy két-három fordulóval a pontvadászat befejezése előtt gyakorlatilag már dobogósok voltunk. A fixa ideám, miszerint a két nagy, a Veszprém és a Szeged dolgát a csapatok többsége meg sem próbálja megnehezíteni, most is beigazolódott. Rajtunk kívül szinte mindenki az ifistákat, illetve a perem­embereket küldte ellenük a pályára.

Aztán, amikor mi következtünk, riválisaink százötven százalékot adtak ki magukból velünk szemben. Ezért nem is a Veszprém és a Szeged ellen itthon szerzett pontokat tartom a legfontosabb „hőstettnek”, hanem a Balatonfüred kétszeri legyőzését. Miközben az idénykezdetkor úgy látszott, jócskán megszaporodik a bronzéremre ácsingózó együttesek száma. Ám, ez a mi hozzáállásunkat nem befolyásolta, tettük a dolgunkat. Egész évben stabilak maradtunk.

A szurkolóknak is hálás a csapat

A Magyar Kupába „csak” a negyeddöntőig jutottak a Kék Tigrisek, mert Fortuna a sorsoláskor elengedte a „bányászok” kezét, és Európa egyik legjobbját, a Veszprémet sodorta az útjukba. A bajnokin ugyan legyőzte a Matics-csapat a bakonyi alakulatot, de ezt a bravúrt a kupában már nem tudták megismételni.

– Tavaly például az EHF-Kupában volt pechünk – említette a szakvezető. – Akkor, a harmadik fordulóban az egyik legerősebb csapaton, a francia Chambéry-n kellett volna túljutnunk, nem sikerült. Most holland gárda állt az utunkba, ezt megoldottuk. Bár furcsállottam, hogy ezek után sokan úgy vélekedtek, könnyű csoportba kerültünk. Kérdem én, egy horvát, egy német és egy macedón együttes mitől könnyű ellenfél? Miközben nem is igazán hazai környezetben meccseltünk, és így is a csoport élén végeztünk.

Egyébként meg­győződésem, ha Vranjes nem sérül meg, akkor ott lehettünk volna Kielben, a négyes döntőben. Az a fajta rutin, érettség és jó értelembe vett szemtelenség, ami Vranjesban megvan, a fiatal Rostából még hiányzik. Miként hiányzott a remek formában lévő kapusunk, Bartucz, illetve a még korábban megsérült Győri is. Az viszont örömteli érzés volt, hogy a város, a támogatóink, és nem utolsó sorban a szurkolóink végig kitartottak mellettünk. Bevallom, számításaim szerint néhány pontot csak a drukkerekkel „együttműködve” tudtunk megszerezni. Nagyon hálásak vagyunk nekik.

A játékosok most pihenőre vonulnak. A közös felkészülés július 22-én kezdődik. Az előzetes információk alapján megállapítható, hogy jelentősen megváltozik a kék-fehérek kerete.

– Az új szezonban is nagyok az elvárások velünk szemben – mondta Matics Vladan. – Holott nehéz feladat előtt állunk. Másfél hónap alatt újra egy ütőképes csapatot kell felépítenünk.

Nagy a jövés-menés a tatabányai kézilabdacsapat háza táján

Távozók A kék tigrisektől elköszönt Nagy Bence és Schäffer Zsolt, az FTC-hez távoznak. Rozner Kevin Vácon folytatja pályafutását. Rosta Miklós pedig a Szeged játékosa lesz. A román nemzeti csapat tagja, Demis Grigoras, a francia Chambérybe igazolt. Székely Márton a bajnok Veszprém keretét erősíti. Deményi Xavér pedig Eger, illetve Gyöngyös felé „kacsingat”. A horvát válogatott Vrankovic Jakov távozása körül még vannak kérdőjelek, mivel a közelmúltban a spanyol Barcelonával és szlovén Celjével is hírbe hozták.

Érkezők Az újonnan érkezők névsora is népes.

Ancsin Gábor a Ferencvárost hagyja el a kék-fehér színekért, míg Balogh Zsolt a Szegedet. Ők mindketten baloldali átlövők. Hornyák Péter Balatonfüredről érkezik erősítésként a jobbszélső posztra. Bukarestből két kézilabdázó igazolt a Tatabányához. Szász Andrásra beállósként, az orosz Vitalij Komogorov pedig baloldali átlövőként számít az új idényben Matics mester. A tatabányai kapuba pedig a Wisla Plockból visszatérő Borbély Ádám az új ember.