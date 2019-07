Késő este olaj került a 10-es főútra, mely eljutott egészen Dorogig. A Magyar Közút megnyugtató válaszát is megtudtuk.

A Magyar Közút tájékoztatása szerint július 13-án 23 óra magasságában kapták a bejelentést, hogy Pilisjászfalu és Piliscsév között olaj van a10-es főúton. A gázolaj jelenléte veszélyessé tette a közlekedést. A cég munkatársai a bejelentés után nem sokkal a helyszínre érkeztek, és megtisztították az útszakaszt az olajtól.

A Magyar Közút diszpécserszolgálatának munkatársától megtudtuk azt is, hogy másnap délelőtt is ellenőrizték az említett útszakaszt, és nem találtak veszélyes olajfoltot az aszfalton, az út teljesen járható. Mint hozzátette: az olaj egy kis eső hatására is hamar továbbterjedhet, ezért észlelték az autósok, hogy Dorogig, sőt, Esztergom-Kertvárosig jutott az olajfolt.