Friss fejlemény: enyhítést kért az ügyvéd a szákszendi pedofil apa ügyében

A szerdai tárgyalás után pénteken folytatódott a bíróságon a szákszendi pedofil apa ügye, aki nevelt fiát és két saját kislányát zaklatta éveken keresztül szexuálisan.

Pénteken folytatódott a pedofíliával vádolt szákszendi férfi tárgyalása. Mint arról korábban beszámoltunk a vád szerint egy férfi négy éven keresztül szexuálisan molesztálta fiatalkorú nevelt fiát, illetve két saját, kiskorú lányát. A bíróság többek között berendelte a gyermekek anyai nagymamáját, aki megtagadta a vallomástételt, azonban korábban tett nyilatkozatát a bíró felolvasta. Ebből kiderült, hogy a tatabányai nőnek nem volt felhőtlen a viszonya a lányával, azonban az unokáival szoros volt a kapcsolata.

A gyerekek többször is vendégeskedtek nála, illetve ő is többször meglátogatta őket szákszendi otthonukban. Vallomásából az is kitűnik, hogy a vádlott sokat segített neki, például bevásárlásokkor. Megdöbbent mikor meghallotta a volt veje ellen felhozott vádakat, neki soha sem beszéltek a gyerekek a történtekről. Ennek ellenére nem kérdőjelezi meg az állításukat.

Ezután a nevelő apa tett fel kérdéseket nevelt fiának annak korábbi vallomásával kapcsolatosan. Ahogy a bíró fogalmazott „katonás hangvételű” kérdései többnyire az időpontok és helyszínek tisztázására vonatkoztak. A két órát tartó „faggatás” során a bíró többször is rendre utasította a vádlottat mondván az nem kérdést tesz fel a sértettnek, hanem már bírói összegzést tart. Illetve több olyan kérdés is elhangzott, aminek nem volt kapcsolata az üggyel. A Spanyolországban élő anya videós tanúvallomására már nem maradt idő, ezt a bíró októberre halasztotta.

A tárgyalás végén a vádlott ügyvédje indítványozta a férfi letartóztatásának enyhítését, és háziőrizetének elrendelését mégpedig abban a szákszendi házban, ahol most nevelt fia él a barátnőjével. Érvelése szerint az apának a házon haszonélvezeti joga van, és ez a jogszabályok szerint erősebb a fiú tulajdonjogánál. A bíró ezzel nem értett egyet és végül elutasította a letartoztatás enyhítését. Indoklása szerint fennáll a tanú befolyásolásának lehetősége is.