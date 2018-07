Kétszer annyi balesetet okoznak a fiatal sofőrök, mint rutinosabb társaik, ráadásul sokuk jogosítvány nélkül ül a volán mögé. Tavaly egyébként 2604 esetben voltak vétkesek a 24 év alatti sofőrök hazánk útjain. Riasztó, hogy közülük 902 fiatalnak nem volt még érvényes vezetői engedélye sem.

Újra bekerülhet a középiskolák tanrendjébe a közlekedési ismeretek tárgy – jelentette be nemrég Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. Az ok pedig nagyon egyszerű: az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője, Oberling József szerint a kezdő gépjárművezetők nagyjából kétszer annyi balesetet okoznak, mint rutinosabb társaik. Ezért már évtizedek óta el kellett volna kezdeni nemcsak a közép-, hanem az általános iskolákban is a közlekedésre való nevelést.

A számok nem hazudnak A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2017-ben mintegy 17 ezer közlekedési baleset történt hazánkban, ennek pedig 7 százalékában fiatal sofőrök voltak a vétkesek. Ráadásul a 24 év alatti balesetet okozók 40 százaléka jogosítvány nélkül ült a volán mögé.

A Tatai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője, Rieder Roland alezredes szerint főleg a két-három éves vezetői engedéllyel rendelkező sofőrök közlekednek veszélyesen.

– A jogosítványt frissen szerzők még óvatosan, figyelmesen vezetnek. Viszont két-három évnyi „rutinnal” a hátuk mögött már sokkal magabiztosabbnak gondolják magukat. Ilyenkor szoktak ugrásszerűen megnőni a baleseti számok – figyelmeztetett az alezredes.

A fiatalok elsősorban a nem megfelelő sebességválasztás, manőverezési, illetve irányváltási, előzési problémák miatt szenvednek balesetet. Ezek adódhatnak abból is, hogy nem megfelelően sajátították el a KRESZ szabályait, illetve, hogy már „rutinból” vezetnek, vagyis nem nézik annyira körültekintően a közlekedési táblákat, jelzéseket. De az is sokszor előfordul, hogy elvonja valami a figyelmüket a vezetéstől, ekkor is megtörténhet a baj.

– A mobiltelefon használata, ezen belül a szöveges üzenetek küldése, a közösségi oldalak nézegetése, vagy egy szelfi készítése értékes másodpercekre vonja el a vezető tekintetét. A telefonálás is csak kihangosítva szabályos, ám még ekkor is lankad a figyelem. A legjobb, ha minden olyan külső tényezőt kizárnak vezetés közben, ami elvonhatja a figyelmüket. Ez akár lehet egy túl hangos zene is, ami ráadásul a forgalom zaját is elnyomja. Például nem hallatszik a közeledő motor hangja – mutatott rá a veszélyforrásokra a rendőr, aki szerint a modern autók egyúttal hamis biztonságérzetet is adnak a sofőröknek.

– A modern, nagy teljesítményű, erős autók azt sugallják, hogy vezetőik biztonságban vannak a volánjuk mögött. Ez részben így is van, hiszen a fejlett biztonsági övek és a légzsákok tompítják az ütközések erejét, de nem akadályozzák meg a baleseteket. Ráadásul sokan nem is használják a biztonsági övet, ami pedig akár az életüket is megmentheti – mondta a közrendvédelmi osztályvezető.