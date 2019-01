Holttest a Dunában talált kocsiban: vélhetően öngyilkos lett a férfi

Minden jel arra utal, hogy a férfi önkezűleg vetett véget az életének.

Az eddigi ismeretek alapján öngyilkos lett az a férfi, akinek holttestére szerda délután találtak rá a Dunában. Úgy tudjuk, hogy az áldozat egy 38 éves tokodi személy, aki január 7-én személygépkocsijával ismeretlen helyre távozott, a rendőrség azóta eltűntként tartotta nyilván.

Valószínűsíthető, hogy egy arra járó lakos bejelentése alapján érkeztek ki a hatóságok a pilismaróti öbölbe, ahol a víz alatt találták meg a járművet. Az autóban ülő áldozat holttestét akkor fedezték csak fel, amikor sikerült kihúzniuk a kocsit az iszapból.

Hetekig nagy erőkkel keresték az áldozatot a térségben, a család és a hozzátartozók mindvégig reménykedtek abban, hogy a tokodi férfi épségben előkerül.

A nyomok alapján azonban valószínűsíthető, hogy a jármű akár január hetedike óta a vízben lehetett és minden jel arra utal, hogy a férfi önkezűleg vetett véget az életének.

Úgy tudjuk, hogy a rejtélyes halálesetben közrejátszott az is, hogy a festőként dolgozó áldozat depressziós volt. Erre utalhat információnk szerint az is, hogy a járműben szorongásoldó gyógyszert is találtak.

A népszerű partszakaszon a fagyos időnek köszönhetően kevesebben fordultak meg, ezért fordulhatott elő, hogy a haláleset és a jármű megtalálása között hetek teltek el. Az elsődleges orvosszakértői vizsgálatok alapján idegenkezűség nem merült fel, a rendőrség tájékoztatása szerint közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az ügyet.