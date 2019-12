Félmilliós büntetést kapott az áztató kádat elsíboló dunaalmási ügyvezető

Két ügyvezető között annyira megromlott a viszony, hogy bírósági ügy lett a telephelyen hagyott majd eladott áztató kádból.

Egy telephelyen hagyott áztató kád ügyének végére tett pontot a bíróság december elején. Még 2014-ben egymillió 496 ezer 717 forint értékű, áztató (impregnáló) kádat vett egy dunaalmási cég ügyvezetője azzal a szándékkal, hogy azt majd a cég megvásárolja tőle. A kádat el is helyezte a telephelyükön, ám a vásárlás végül elmaradt, ugyanis a viszonya megromlott a cég másik, holland állampolgárságú ügyvezetőjével.

2015 végén a cégnél meg is szűnt a reménybeli eladó ügyvezetői tisztsége, majd munkaviszonya is, azonban az áztatókád továbbra is a cég telephelyén maradt, annak elszállítását nem tudta megszervezni, mivel a telephelyre már nem tudott bejutni. A holland főnök 2017 májusában aztán eladta ezt az ominózus áztató kádat egymillió 350 ezer forintért egy másik gazdasági társaságnak. A kádat végül a nyomozó hatóság lefoglalta, ezzel a hoppon és kád nélkül maradt ex-ügyvezető, mint sértett kára megtérült.

Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség helyettes szóvivőjétől megtudtuk: az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetésre ítélje a sikkasztó férfit. A Tatai Járásbíróság minap jogerőre emelkedett büntetővégzésben, tárgyalás mellőzésével a vádlottat, vagyis a kádat másnak eladó ügyvezetőt félmillió forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.