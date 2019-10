Fellebbezett a gyerekpornót gyűjtő tatabányai autószerelő, de hiába

Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott a férfi, de fellebbezett. A bíróság helyben hagyta az elsőfokú ítéletet.

Jogerősen befejeződött a gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vád miatt indult bírósági eljárás, és 1 év 10 hónap tartamú, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, valamint a winchesterét is elkobozták annak a férfinek, akinek a számítógépén több mint 4500 gyermekpornográf képet találtak.

Az autószerelő, akinek tatabányai lakásában egészen pontosan 4518, információink szerint kislányokat ábrázoló képet találtak, az elsőfokú tárgyaláson sem jelent meg, és most is ismeretlen helyen tartózkodik. Dr. Reszl Ildikó főügyész felidézte: a Tatabányai Járási Ügyészség gyermekpornográfia bűntette miatt nyújtott be vádiratot a férfival szemben, aki 18 éven aluliakról a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázoló fénykép -és videofelvételt szerzett meg internetes oldalakról, amelyeket laptopjának winchesterén tartott, és amelyeket a nyomozó hatóság a lakásán tartott kutatás során lefoglalt.

Az ügyészség a bírósági eljárásban arra tett indítványt, hogy a bíróság a vádlottat végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, valamint a laptop winchesterének elkobzását rendelje el. Az elsőfokú ítélet ellen a védő fellebbezést jelentett be elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért. A másodfokú bíróság végzésében megállapította: a fellebbezés alaptalan.