Fekete autók vadásznak gyerekekre Tatán? Itt a rendőrség válasza a rémhírre!

A rendőrségre nem érkezett bejelentés azzal kapcsolatban, hogy gyanús fekete autókból szólítanának le Tatán. Nem ez az első ilyen rémhír, ami futótűzként kezdett terjedni a megyében.

Tatai Facebook-csoportokból szivárgott át Tatabányára, hogy gyanús fekete autóból szólítgatják le a gyerekeket idegenek. Nem ez az első ilyen eset: tavalyelőtt, szintén Tatán néhány lány állt elő hasonló sztorival, majd 2018-ban Gyermelyen terjedt el egy hasonló rémhír. A hallomásokból építkező sztorikban egy közös volt: egyik sem volt igaz. A tatai lányok maguk törölték posztjukat a sztoriról, Gyermelyen a körzeti megbízott igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, és azt kérte, hogy inkább kérdezzenek az emberek, ha valami gyanús vagy ijesztő számukra.

Most az terjed, hogy Tatán, a Dadi út környékén több kisgyereket is leszólítottak. Mivel egy kommentelő szerint be is jelentették ezt, rákérdeztünk a rendőrségnél, tudnak-e ilyen esetről. Mint azt a megyei rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, ezidáig ebben a tárgyban nem érkezett bejelentés hozzájuk, nem tudnak ilyen ügyről. Mindemellett azt kérik, hogy ha valaki bármilyen gyanús körülményt tapasztal, azt jelezze a 112-es segélyhívószámon vagy bármelyik rendőrnél, rendőri szervnél személyesen.

Már csak azért is érdemes inkább a rendőrséghez fordulni, mint bármelyik fekete autóra (vagy annak vezetőjére) támadni első felindultságból, mert akár önbíráskodás miatt is felelhet az önjelölt megmentő. A BTK szerint az, aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha mindezt csoportosan, felfegyverkezve, fegyveresen vagy védekezésre képtelen személy sérelmére irányult, kettőtől nyolc évig terjedhet a büntetés.