Esztergomi zsaru buktatta le a Nyugat-Magyarországot rettegésben tartó betörőbandát

Petrovics Zoltán esztergomi nyomozó rendszámrészletébe kapaszkodva egész Nyugat-Magyarországot rettegésben tartó betörőbandát sikerült lekapcsolni.

Éveken át tartó országos koordinációval leplezték le a teraszajtós bandát, akik jóformán egész Nyugat-Magyarországot rettegésben tartották betöréseikkel, összesen 60 családiházba törtek be. Az ügy felgöngyölítéséről és annak részleteiről mesélt a zsarumagazinnak Ládonyi Zsolt főtörzszászlós, az Esztergomi Rendőrkapitányság nyomozója.

Egy táti betöréssel kezdődött minden

Felfeszítve találta teraszának ajtaját egy táti lakos 2017. december 20-án, és miután azt vette észre, családi házából pénz, óra és ékszerek tűntek el, feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Számszerűsítve: 440 ezer forint volt a lopással okozott kár, a rongálás értékét pedig 200 ezer forintra becsülte a szakértő. Az Esztergomi Rendőrkapitányság munkatársai a kellő alapossággal kezdték meg a nyomozást. A helyszíni szemle során biológiai anyagmaradványt is rögzítettek, és a nyomkövető kutya szagot is fogott, de az a lakóingatlan mögött szertefoszlott. Nyilvánvalóan ott ültek autóba az elkövetők, és ennek ismeretében vett lendületet az eljárás. Az egyik közeli házra ugyanis kamerát szerelt a tulajdonos, és a rendőrök elkérték a kamera felvételét.

A betörök belefutottak a VÉDA-rendszerbe, ami képet készített a kocsiról

– A videón látszott, hogy a betörés idején egy fekete Audi A3-as érkezik az utcába, melyből két személy kiszáll, és elindul a ház irányába. Az autó vezetője a kocsiban maradt, és elhajtott. Körülbelül tíz perc elteltével a két ismeretlen újra feltűnt a felvételen. Egyikük éppen telefonált, majd ismét megjelent az említett gépkocsi, amelybe mindketten beszálltak és távoztak. Sajnos a felvételen a személyek rosszul láthatóak, azonosításuk még a képminőség feljavítása után sem volt lehetséges, a gépkocsi rendszáma pedig nem látszott jól, csak a betűk voltak úgy-ahogy olvashatók. Szerencsére ez az Audi belefutott a VÉDA-rendszerbe, ahol fénykép is készült róla, így a rendszáma hamar kiegészült. Ennek alapján egyértelművé vált, hogy egy székesfehérvári nő tulajdona – magyarázza Ládonyi Zsolt.

Közelinek tűnt a megoldás, de több mindenre is fény derült

Hamarosan a nyomozók látókörébe került a hölgy fia, a 38 éves Cs. Cs, akiről az is kiderült, lakásbetörés miatt büntetőeljárás folyik ellene. E történet ezen a ponton be is fejeződhetett volna, de a szálakat mégsem lehetett elvarrni, mert a Cs. Cs.-vel kapcsolatos nyomozati cselekmények és telefonhívások ellenőrzése, valamint bizonyos betörések helyszínein talált lábnyomok összehasonlítása során újabb nevek, sőt, más betöréses bűncselekmények is felmerültek. Olyanok, amelyek nagyon hasonlóak voltak a lavinát elindító táti esethez.

Kiderült, hogy egész Nyugat-Magyarországot érintik a betörések

– Először csak szigetszentmiklósi kollégákkal működtünk együtt, de mivel más helyszínek is képbe kerültek, hamarosan országos koordináció indult több megyei rendőr-főkapitányság bevonásával, hiszen a betöréssorozat Komárom-Esztergom megyén kívül szinte egész Nyugat-Magyarországot érintette a fővárossal együttvéve. Nemsokára már ötven lakásbetörést vizsgáltunk, és ebből 36-ról bizonyosodott be, hogy Cs. Csabához és köréhez kapcsolható; a szigetszentmiklósi kollégák további 15-20 hasonló ügyben nyomoztak – folytatta a nyomozó.

Tippeket kaphattak melyik házakba érdemes betörni

– Voltak közös pontok, és az elkövetők összetételében is akadtak azonosságok, de eltérések is mutatkoztak. A mi esetünkben egy ötfős társaság körvonalazódott, amely egy nagyobb bűnözői csoport. Néha tippet kaptak arról, hová érdemes betörni, máskor találomra szemeltek ki egy-egy lakást. Csak a készpénz és az ékszer érdekelte őket. Elektronikai cikkeket és egyéb értékes tárgyakat nem vittek el, de a riasztó sem érdekelte őket. Bementek akkor is, ha megszólalt, és szinte valamennyi betörésnél a teraszajtó befeszítésével jutottak az ingatlanba – magyarázta a főtörzszászlós.

A legfontosabb talán az, hogy egy esztergomi nyomozó, Petrovics Zoltán zászlós egy rendszám részletébe kapaszkodva indította meg a szerteágazó eljárást. Ennek révén akadtak rá a zsaruk egy felettébb komoly sorozatbetörés tetteseinek nyomára.

Már az ügyészségen van a nyugat-magyarországi családi házakat fosztogató, teraszajtós banda rendőrségi aktája. A gyanúsítottak közül Cs. Cs. szabadlábon védekezik, J. F. viszont lábperecet kapott, és nem hagyhatja el az otthonát. Korábban K. Zs. ellen is bűnügyi felügyeletet rendeltek el, de mivel a lakásából betöréseket irányított, immár rács mögött ül. M. I. és N. M. szabadlábon várja az ügy folytatását. A gyanú ellenük: üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal, nagy értékre elkövetett lopás bűntette.