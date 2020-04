Épületeket bontanak és alakítanak át a tatai laktanyában

A Leopárd-harckocsik és a nehéztüzérségi eszközök érkezése okán sok átalakítás megy végbe a tatai dandárnál.

A Zrínyi 2026 honvédelmi program keretében elindult a tatai laktanya fejlesztése, és az előkészületek a közeljövőben érkező Leopárd-2-es harckocsik fogadására. Erről Bencsik János országgyűlési képviselő posztolt Facebook-oldalán. Ahogy a képviselő részletezi, megkezdték a régi, használaton kívüli raktár- és hangárépületek bontását, melyek helyén a következő években érkező Leopárd-harckocsik és PZH nehéztüzérségi eszközök kiszolgáló hátterét magukba foglaló fejlesztésekre kerül sor.

A bejegyzésből kiderül az is, hogy a programon belül a legénység elhelyezési körülményein is javítanak. Jelenleg a könnyű lövészek “kaszárnyájának” vizesblokkjait építik át, továbbá korszerűsítik a laktanya tornatermét is. A dandár egészségügyi központja felkészült az esetlegesen koronavírussal fertőzött katonák fogadására is.

Ahogy arról beszámoltunk, szerdán Németh Szilárd honvédelmi államtitkár is ellátogatott a tatai laktanyába. A látogatáson jelen volt Michl József polgármester és Bencsik János is.