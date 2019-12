A rendőrségi Mikulást dallal csalogatták elő a gyerekek, hogy aztán ő lepje meg őket mindenféle finomsággal.

December 6-án aprótalpúak lepték el a tatabányai rendőrséget, egészen pontosan annak éttermi részét, hogy együtt várják és köszöntsék a Mikulást. Szabó Bálint és Németh Andi ünnepi dalokkal igyekezett előcsalogatni a fehérszakállút, aki meg is érkezett a mindenki által jól ismert dallamok hallatán, hogy aztán megajándékozza a gyerekeket.

Gyorsan leszögezte, hogy bárki bármit mondjon, ő az igazi Mikulás, mi sem bizonyíthatta volna ezt jobban, hogy minden gyerkőcöt személyre szabottan köszöntött, kitérve arra, hogyan is viselkedtek az idén. Kicsit gyanakszunk, hogy jól értesültségéhez köze lehetett annak az igencsak titkos „dokumentumnak”, amelyet a közelében láttunk, de szerintünk csak manó segítői nyomoztak megfelelően, hogy ennyi mindent tudjon a gyerekekről.

Pláne, hogy ő maga is megmondta: ő az igazi Mikulás, és az összes többi Mikulás csak neki segít. Az, hogy hasonlított egy kolléga édesapjára, minden bizonnyal csak véletlen egybeesés lehetett. Azt kérte a gyerkőcöktől, hogy azt a szeretetet, amit édesanyjuktól, édesapjuktól kapnak, viszonozzák kedvességgel, szeretettel. A finosmágokkal teli csomagok mellett balesetmegelőzési pakkot is kaptak az aprótalpúak, akik között volt, aki külön dallal vagy versikével is meglepte a Mikulást.