Szívszorító: az M1-esen talált kutyus műtétjére gyűjtenek, hogy újra járhasson

Sajnos messze még a happy end az M1-esről megmentett kutya számára: mint kiderült, a medencéje kificamodott és a hátsó lábaival is baj van. Chip sincs benne.

Ahogy arról beszámoltunk, a hét közepén az M1-es autópályán Tata térségében, a két pályatestet elválasztó területen vették észre a mozdulatlan kutyust, akit a rendőrök adtak át az állatmentőknek. Ők számoltak be arról, hogy milyen sorsa lehetett eddig az ebnek, és hogy milyen rossz állapotban is van most.

A Tappancs Állatotthon számolt be arról, hogy a körülbelül három éves, mudi jellegű kutyusban nincs chip, így a gazdáját megtalálni lényegében lehetetlen, ami viszont ennél is szomorúbb, hogy valószínűleg nem is érdemes. Ugyanis az eb úgy fest, még sooha, egyetlen oltást sem kapott, vagyis nem mondhatjuk, hogy állatorvoshoz valaha elvitték volna.

Az állatvédők a Mex nevet adták a kutyának, amit meg is kell műteni. Mint írták, mindkét hátsó lábát operálni kell, a medencéje pedig kificamodott Valószínűleg többfordulós műtéttel helyrehozható az állapot, de ez több százezer forintos költséget jelent, amelyhez viszont kérik az állatbarátok segítségét, támogatását is.

További részletek az állatvédők posztjában: