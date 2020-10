Elszabadultak az indulatok a táti kocsmában: földön fekvő férfit ütlegeltek (videó)

Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság az egyik férfit végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetésre, a további három elkövetőt pénzbüntetésre ítélje.

A csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt indult ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség két férfival és két nővel szemben emelt vádat, mert az elkövetők egy táti kocsmában egy vétlen vendéget percekig ütlegeltek, rugdostak.

Dr. Reszl Ildikó megyei főügyész a Kemma.hu-t arról tájékoztatta, hogy az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy az Esztergomi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben az egyik férfit végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetésre, a további három elkövetőt pénzbüntetésre ítélje.

Két nő és egy férfi 2019. december 7-én 22 óra és 23 óra közötti időben már ittas állapotban érkezett meg egy táti kocsmába, ahol már jelen volt a negyedik elkövető és a vétlen vendég. Az egyik nő a pultnál álló férfihez szólt, hogy miért nézi őt, amely után ez a nő és a férfi testvére odamentek hozzá, akivel vitatkoztak, eközben a férfi elkövető a mellkasánál fogva ellökte magától. Ezután a testvérek mindketten meglökték a vétlen vendéget, aki védekezésül megpróbálta lefogni a támadó férfit. Eközben a másik nő a sértett fejét legalább négy alkalommal kézzel megütötte.

A verekedés során a testvérpár ütlegelte együtt a férfit, aki előbb a felállított karácsonyfának ütközött, majd a támadójával együtt a földre esett. Egy másik vendég a támadó férfit akarta megfékezni, ezért az egyik nő felé futott, lendületből belerúgott, és két kézzel ütlegelte. Eközben a támadó férfi a földön fekvő sértettet ütlegelte és bele is rúgott. A verekedésbe bekapcsolódott negyedik elkövetőként egy férfi, aki a földön fekvő férfibe ugyancsak belerúgott, majd a verekedő férfit ütötte meg többször, és felé is rúgott. A földön fekvő vétlen férfit a két nő ezután is bántalmazta, egyikük belerúgott, a másik legalább öt alkalommal kézzel megütötte.