Elképesztő, hogy vezetett Tatabányán a 39 éves férfi

Őrizetbe is vették a rendőrök a tatabányai férfit, ami, tekintve, hogy hibát hibára halmozott, egyáltalán nem meglepő.

Újabb önsorsrontó esetről számolt be a Kemma.hu-nak a megyei rendőr-főkapitányság, amelynek a főszereplője egy 39 éves tatabányai férfi. Mondhatnánk sofőrnek is, de azért nem nevezzük, mert bár vezetett, azt nem tehette volna. No de lássuk, mi történt.

Szeptember 26-án éjszaka mondhatni rutin igazoltatásként indult az egész. A rendőrök az Ifjúság utcában állítottak meg egy autót. Innen nem volt megállás, egyik probléma követte a másikat. A kocsi műszakija lejárt. Kötelező felelősségbiztosítás nem volt rajta. A 39 éves vezetőjéről kiderült, hogy ivott. Aztán az is, hogy nem csak a pia miatt nem ülhetett volna a volánhoz, ugyanis korábban már eltiltották a vezetéstől.

Így végül ittas vezetés miatt büntetőeljárást kezdeményeztek ellene, azért pedig, amiért eltiltás hatálya alatt vezetett, őrizetbe vették, hogy gyorsított eljárásban bíróság elé állítsák.