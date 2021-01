Elkapták az esztergomi garázsok fosztogatóit

A két férfi egyik nem csak azért felelhet, mert garázsokból lopott, hanem kábítószerbirtoklás miatt is.

Elkapták a rendőrök azt a két férfit, akik több garázst is feltörtek a közelmúltban Esztergomban, és a nyomozók ki is hallgatták őket, min gyanúsítottakat. A police.hu tájékoztatása szerint az ellopott értékeket is hiánytalanul megtalálták, amit a károsultak hamarosan visszakapnak.

A rendőrségre január 6-án több bejelentés is érkezett, hogy Esztergomban több garázsba betörtek. A helyszíni szemle során kiderült, hogy volt olyan garázs is, amit az elkövetők nem tudtak kinyitni, és akadt, amiben csak kutakodtak. Az esztergomi rendőrök térfigyelő kamerák felvételeit elemezték, tanúkat hallgattak meg. A többnapos kitartó nyomozói munkával sikerült azonosítani a két tettest, egy 25 éves csávolyi és egy 30 éves balatonalmádi lakost. Január 14-én elő is állították őket.

A kutatások során a nyomozók az ellopott tárgyakat hiánytalanul megtalálták és lefoglalták. A tettesek műszaki cikket, szerszámgépeket, kerékpárt, horgászbotokat loptak el. A férfiak ellen lopás bűntett és vétség, valamint lopás vétség kísérlet miatt indult büntetőeljárás. A 25 éves férfi ellen kábítószer birtoklása miatt is indult eljárás, mivel a kábítószertesztje pozitív lett. A rendőrség még vizsgálja, hogy a duó követett-e el más, hasonló jellegű bűncselekményt.