Szabadidejüket áldozzák fel, hogy életeket mentsenek

A 4x4 terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai mindig ott vannak a bajban, hogy segítsenek.

A Tatabányai 4×4 terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője, Körösladányi Zsombor elmondta, hogy megyei szinten dolgoznak, mentenek életeket, de sok riasztást kapnak Győr térségéből is, de legutóbb egy Zala megyei eltűnt személy keresésében kérte a hatóság a segítségüket. 2014 óta dolgoznak így, tevékenységüket a közelmúltban a polgári védelem napján is elismerték. Ma 18 aktív tagja van az egyesületnek, amely a rendőrség és a katasztrófavédelem felkérésére indul bevetésre. De vajon hogy egyeztetik össze magánéletüket az önkéntes munkával?

– A csapatban mindenkinek van főállása, ezért próbálunk olyan időbeosztást készíteni, ami nem ütközik a munkaidőnkkel. Bár a törvény lehetővé teszi, hogy a katasztrófavédelem igazolást állítson ki, ezzel a lehetőséggel nagyon ritkán élnek a tagok. Ugyanis a munkáltatók nem nézik jó szemmel a hiányzást – magyarázta Zsombor, az egyesület elnöke.

Zsombor felesége, Anna, román, angol és spanyol nyelven is beszél, ezért a katasztrófavédelem éjjel is riaszthatja, ha tolmácsra van szükségük. – A katasztrófavédelmen belül pályázni lehet különböző képzések elvégzésére, illetve felszereléseink egy részére is kapunk támogatást. De a megfelelő védőruházatról nekünk kell gondoskodnunk, illetve a helyszínre való kijutást is nekünk kell biztosítanunk. Az egyesületnek jelenleg egy terepjárója van, ami ötszemélyes, de sokszor akár tízen is indulnánk egyszerre a bevetésre. Az üzemanyagköltséget is saját zsebből fedezzük – sorolja a kiadásokat Anna, aki elárulta, hogy egyetlen tűzoltóruha 300 ezer forintba kerül.

Mégsem a pénz az, ami legjobban hiányzik a csapatnak. Hendrich Zoltán 4 éve csatlakozott, bár azóta lányát és fiát is „megfertőzte”, mégis azt mondja, hogy a fiatalok bevonása a legnehezebb.

– A lányom tizenöt éves, ő a barátjával közösen segít nekünk, főleg a felszerelésekre vigyáznak és ételt készítenek. A fiam huszonkét éves, ő már jön velünk a bevetésre. Zoltán elmondta, hogy az egyesület adományokat is gyűjt a rászorulóknak.

Hegedűs Zoltán 20 évig dolgozott bányában, többek között bányamentőként. Mikor romló egészségi állapota miatt fel kellett adnia hívatását, az önkéntességben találta meg újra magát. Az egyébként karbantartóként dolgozó férfi arról beszélt, hogy miért is jelentkezik valaki önkéntesnek.

– Mert bolondok vagyunk – nevetett, de hamar komolyra fordította a szót. – Legalábbis sokan ezt gondolják rólunk. Nem értik, hogyan áldozhatjuk erre a szabadidőnket, a családunkat, a pénzünket. Pedig nagyon egyszerű. Szeretünk másoknak segíteni, jó érzés életeket menteni. Még akkor is, ha ez sokszor lelkileg nagyon megviselő. Egy eltűnt személy keresésénél sose tudhatjuk, hogy életben találunk-e rá. És hogy mit várunk cserébe? Egy köszönöm bőven elég lenne, de sokszor még ennyit sem kapunk – mondta az önkéntes életmentő.