Egy nap leforgása alatt 15 baleset helyszínén intézkedtek rendőreink

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság járőrei a hétfői napon 15 baleset helyszínén intézkedtek, melynek többsége az M1-esen történt.

A rendőrség tájékoztatása szerint Komárom-Esztergom megyében január 6-án tizenöt anyagi káros közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök. Ezen a napon a balesetet okozók nagy része személyautóval közlekedett és azok többsége az M1-es autópályán következett be. A legjellemzőbb baleseti ok a követési távolság be nem tartása, valamint a nem megfelelő sebesség megválasztása volt. Egy esetben előfordult, hogy egy nem megfelelően rögzített tetőbox miatt következett be a baleset.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a közlekedők figyelmét, hogy az autópályán különösen fontos a követési távolság betartása. Ugyanis járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen fékezése esetében is – meg lehessen állni.

A megváltozott téli időjárási viszonyokra tekintettel, nagyon fontos, hogy az időjárási-, a látási- és az útviszonyoknak megfelelően közlekedjünk, és ez vonatkozik a megfelelő sebesség megválasztására is.