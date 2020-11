Édesanya kocsiját szakította ketté a pesti vonat – csodával határos módon élte túl Fidóval együtt

A kutya abban az autóban utazott, amely a vonat elé hajtott Győrnél. A kutyának az ijedségen túl nem lett baja.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, november 12-én délelőtt a piros jelzés ellenére hajtott a sínekre egy autó Győrnél és összeütközött egy Hegyeshalomból Budapest felé közlekedő gyorsvonattal. A vonat a sín melletti területre lökte az autót. A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőrt mentők könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A baleset körülményeit még vizsgálják.

A katasztrófavédelem Facebook-posztjából kiderült az is, hogy az autóban egy kutyus is utazott. Ahogy a sofőrt, úgy Fidót is a tűzoltók mentették ki a kocsiból, az eb sérülések nélkül megúszta az ütközést. A poszthoz egyébként kommentelt a pórul járt sofőr rokona is. Mint írja: „Szegény kis Fido már itthon. Nagyon megijedt, de se neki, se anyunak semmi baja nem esett. Köszönjük szépen mindenkinek aki részt vett a mentésben.”

A győri hivatásos tűzoltók az érkező mentesítőjáratra segítettek átszállni a vonat utasainak, ők nem sérültek meg a baleset során.