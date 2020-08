Döbbenetes képek: így mosta el a szombati vihar Komárom-Esztergomot

A szombat délutáni vihar a megye szinte minden pontján okozott fennakadásokat. Hol pincéket, garázsokat kellett szivattyúzni a tűzoltóknak, hol faágakat eltakarítani.

A szombat délutáni vihar rengeteg munkát adott a tűzoltóknak. Lánglovagjainkat leginkább leszakadt faágakhoz, kidőlt fákhoz és beázott pincékhez riasztották. Volt olyan hely, ahol 70 centiméter magasan is összegyűlt az esővíz, ezzel fennakadásokat és nagy károkat okozva.

A megyeszékhelyen is nagy gondot okozott a vihar. Az egyik bevásárlóközpont előtti parkolóban olyan mennyiségű víz gyűlt össze, hogy az emberek térdig gázoltak benne. Több pince is beázott, ahová a tatabányai hivatásos tűzoltókat riasztották szivattyúzás miatt. A Rákóczi Ferenc úti vasúti aluljáró alatt akkora mennyiségű esővíz állt meg az úton, hogy az a forgalomban is fennakadásokat okozott, az utat le is kellett zárni, így a város felől kertvárost meg sem lehetett közelíteni. Ezzel a helyi buszközlekedés is felborult, melyről maga a busztársaság adott ki rendkívüli közleményt. A 10-es és 11-es jelzésű járatok késéssel és módosított útvonalon közlekedtek a vihar miatt.

Vértesszőlősön garázsba folyt be a víz, Dorogon 40 centiméter magasan állt a víz egy pincében. Tatát sem kímélte a szombati felhőszakadás. Faág szakadt egy távközlési vezetékre és kerítésre dőlő fához is riasztották a tűzoltókat. Bajót sem úszta meg, ahogy általában a is település ezekből a nagyobb viharokból mindig megkapja a jussát. Megáradt a patak és több utca is sártengerré változott.