Komoly csapás az esztergomi drogpiacra: évekre lesittelték a díler kocsmárost és társát

Négy és fél, valamint hat és fél évet kapott az az esztergomi és pilisvörösvári férfi, akik kábítószert terjesztettek.

Az Esztergomi Járási Ügyészség kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt három férfival szemben nyújtott be vádiratot, amelynek alapján az Esztergomi Járásbíróság két vádlottat végrehajtandó szabadságvesztésre, egy vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt.

A bűnügyi felügyelet alatt álló elsőrendű vádlottat 4 év 6 hó fegyházbüntetésre, 363 ezer forint vagyonelkobzásra, a 2017 májusa óta letartóztatásban lévő másodrendű vádlottat 6 év 6 hó fegyházbüntetésre és 850 ezer forint vagyonelkobzásra, a szabadlábon lévő harmadrendű vádlottat 2 év, végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

A bíróság a próbaidő tartamára elrendelte a harmadrendű vádlott pártfogó felügyeletét. Az ítélettel szemben elsőrendű vádlott enyhítésért fellebbezett, míg a másodrendű azért, hogy mentsék fel. Az ügyészség is fellebbezett: ők azt szeretnék, hogy a harmadrendű vádlott is kerüljön a rácsok mögé, és a közügyektől is tiltsák el.

Dr. Reszl Ildikó főügyész a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a megállapított tényállás szerint 2016 decemberétől a másodrendű vádlott Budapesten heti két alkalommal vásárolt amfetamint. A sofőrje a harmadrendű vádlott volt, a drogot pedig az elsőrendű vádlottnak adta el a díler.

A vádlottakat a nyomozó hatóság 2017. április 29-én, illetve 2017. április 30-án fogta el. Addig a másodrendű vádlott a csekély mennyiséget közel hétszeresen meghaladó mennyiségű kábítószert értékesített elsőrendű vádlottnak, aki ezért összesen 850 ezer forintot fizetett. A másodrendű vádlott a harmadrendű vádlottnak a vásárlásokban történő közreműködéséért kábítószerrel fizetett.

Az elsőrendű vádlott a másodrendű vádlottól és más ismeretlen személytől megvásárolt kábítószer egy részét elfogyasztotta, nagyobb részben alufóliába csomagoltan és pénzért értékesítette. Az elsőrendű vádlott a kábítószer értékesítéséből 363 ezer forintot zsebelt be. Az elsőrendű vádlott által értékesített amfetamin mennyisége a csekély mennyiséget 344 százalékkal haladta meg.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy esztergomi kocsmában razziáztak a rendőrök tavaly áprilisban. Ott fogták el az idősebb, esztergomi férfit, aki a helyet üzemeltette egyébként. A rendőrök a helyiségeket is átkutatták és a raktárban lévő fagyasztószekrényből 16,8 gramm kábítószergyanús anyagot foglaltak le. A rajtaütéssel dorogi tartózkodási helyén fogták el azt a 29 éves pilisvörösvári lakost, aki szintén Esztergomban és környékén kábítószerrel kereskedett. A szórakozóhelyen egyébként még öt ember fogyasztott biztosan kábítószert azon a napon, ugyanis szervezetükben kimutatta a drog jelenlétét a gyorsteszt.

