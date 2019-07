Csokitól készpénzig mindent vitt a sorozatbetörő

Tizenöt rendbeli lopás miatt kell felelnie annak a bicskei sorozatbetörőnek, aki Komárom-Esztergom megye településein fosztogatott hónapokon át.

Az Esztergomi Járási Ügyészség a lopás bűntette és más bűncselekmények miatt indult ügyben a vádemelést megelőzően egyezséget kötött a bűnösség elismeréséről azzal a bicskei elkövetővel, aki több mint egy tucat ingatlanba hatolt be úgy, hogy az ajtót, illetve az ablakot befeszítette. 14(!) településen dolgozott így: Dadon, Tarjánban, Gyermelyen, Császáron (itt két sértettje is volt akciójának, mert ugyanabból az ingatlanból egy férfi nyakláncát és készpénzét, valamint egy másik családtag ékszereit is meglovasította), Leányváron (itt két házba is betört), Piliscséven, Kocson, Únyban, Tatán, Táton, Bajon, Kisbéren és Dorogon.

2017. november 24. és 2018. március 16. között az ingatlanokból ékszereket, karórákat, csokoládét, és készpénzt vitt el. A legutolsó alkalommal vádlott egy dorogi családi ház ablakát törte be, majd 307 ezer 400 forint értékben tulajdonított el különféle ékszereket, miközben a még ötvenezer forintos kárt is okozott.

Dr. Reszl Ildikó főügyész a Kemma.hu-nak elmondta: az elkövető a nyomozás során bűnösségére is kiterjedő beismerő vallomást tett, amely után az ügyészség és a gyanúsított egyezséget kötött. Amennyiben a bíróság az egyezséget jóváhagyja, az ügyben tárgyalást nem tart, a vádlott kihallgatásán túlmenően mást, így tanúkat sem hallgat ki, más bizonyítást sem vesz fel, az ítéletet az ügyiratok alapján hozza meg, továbbá nincs helye fellebbezésnek a bűnösség megállapítása, a váddal egyezően megállapított tényállás és minősítés, a jóváhagyott egyezség alapján megállapított joghátrányokkal szemben.

Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság az előkészítő ülés keretében a megkötött egyezségben foglaltak alapján az elkövetőt 1 év 5 hó végrehajtandó börtönbüntetésre, és 2 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélje. Az ügyészség ezen túlmenően indítványt tett arra, hogy a bíróság a bűncselekménnyel szerzett gazdagodást az elkövetőtől vonja el, a vádlottal szemben 1 millió 324 ezer 706 forint értékben vagyonelkobzást alkalmazzon.