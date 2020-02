Három évet is kaphatna az a delikvens, aki csavarokkal teletűzdelt falatokat szórt ki Dorogon. Egy kutya már biztosan elpusztult miatta.

A Dorogi séta nevű Facebook oldal számolt be róla, hogy valakik csavarokkal teletűzdelt ételt dobáltak ki Dorogon a West söröző mögötti telepre, és egy kutya már el is pusztult emiatt. Megkeresésünkre Buóczné Miklán Erzsébet rendőr alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense az üggyel kapcsolatban azt tanácsolta, hogy ilyen esetben célszerű a rendőrséghez fordulni.

Ha elkapják az ismeretlen tettest, akkor állatkínzás bűntettének elkövetése miatt felelhet. Az „akció” több éves büntetést is érhet annak, aki elkövette, ugyanis a csavarokkal teletűzdelt falatok elfogyasztása a kutyáknak bizony komoly sérüléseket, sőt akár, ahogy a dorogi példa is mutatja, halált is okozhat. A vonatkozó törvény értelmében ugyanis az, aki gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Három évet pedig az kaphat, aki az állatnak különös szenvedést okoz, vagy több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.