Mobil bűnmegelőzési centrum járja a megyét

A nyaralók, turisták által közkedvelt helyekre viszi el az bűnmegelőzési tanácsokat a rendőrség kisbusza.

Mobil bűnmegelőzési centrum néven járja a megye frekventált helyeit egy kisbusz, amely július 3-án Esztergomba érkezett. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának bűnmegelőzési csoport által működtetett speciális gépjármű elsősorban a nyaralóknak nyújt ismeretterjesztést bűnmegelőzés témakörben.

Az évek óta szolgálatban lévő kisbusszal turisztikailag nagyforgalmú helyekre viszik el az információkat a közönségnek. A jármű „legénysége” az ingatlan és gépkocsi tulajdonosok, illetve általában a közlekedők, valamint a vízpartok látogatóit tájékoztatja, hogy mire kell figyelni. Mint kiderült, a megelőzés hatékony, ugyanakkor minden évben slágertéma az autókban hagyott értékek, a nyitva hagyott gépjármű esete, de szintén újra és újra előkerül a különböző természetes vizekben való fürdésben rejlő veszélyek témája is. A kisbuszban többféle, magyar és idegennyelvű prospektus is kapható ajándékba, melyben a prevenció legfontosabb alaptételei olvashatók, miként a szakszolgálatok elérhetőségei is.