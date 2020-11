Tízszer szúrta meg a feleségét a brutális tokodi férj

Az erőszakos férfi a késes támadás előtt is alkalmazott már erőszakot. Most azért áll bíróság elé, amit a feleségével tett 2019-ben.

Ahogy azt korábban megírtuk, a büntetett előéletű férfi egy másik ügyben elrendelt letartóztatásából 2018. június 1-jén szabadult. Akkor az első útja a feleségéhez vezetett, aki befogadta őt a tokodi házába, a helyzet azonban ismét elfajult, és később az asszonyra támadt a férfi. Ez utóbbi ügynek az előkészítő ülése ezen a héten, november 11-én, 8.30-kor lesz az Esztergomi Járásbíróságon. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfit ítélje fegyházbüntetésre.

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint 2018-as szabadulása után nem kellett hozzá sok idő, és a férfi terrorizálni kezdte az asszonyt, sőt bántalmazta is, aki emiatt végül elköltözött, de továbbra is rendszeresen látogatta a férjét. Így történt ez 2019. február 24-én is, amikor ételt, dohányt és alkoholt vitt neki. Később összevesztek. Az ittas férfi a vita során ököllel többször megütötte a feleségét, majd előkerült egy kés is, amivel több helyen lábon, illetve csípőn szúrta a nőt.

A halálra rémült asszony kiabálva kérte a férjét, hogy hagyja abba, majd önvédelemből ő is kést ragadott. Többször lábon, karon és nemi szerven szúrta a férjét, aki végül elgyengült, és ő kérte, „hagyják abba”. A támadás során az asszonynak legalább tíz felületes szúrt sérülést okozott a férje, amiknek gyógyulása 8 napon belüli volt, de súlyosabb sérüléseket is okozhatott volna a vádirat szerint. Ezért a vád ellene súlyos testi sértés.

A férfi, ahogy azt írtuk, erőszakos többszörös visszaeső, a bíróság őt 2018-ban, többek között a házastársa sérelmére elkövetett testi sértés bűntette miatt, mint különös visszaesőt 2 év börtönbüntetésre ítélte. Az erőszakos többszörös visszaeső a szabadságvesztésből nem bocsátható feltételes szabadságra, az újabb bűncselekmény büntetési tételének felső határa a kétszeresére emelkedik.