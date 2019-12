Nem retten meg a váratlantól sem az ország egyik legjobb, tatabányai tűzoltó ügyeletese

Megyénk tűzoltója ért el dobogós helyezést ért el a közelmúltban megtartott balatonföldvári második országos ügyeleti szakmai versenyen. Műveletirányító kategóriában harmadik helyezést ért el Kiss Róbert, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó főtörzsőrmestere.

A megmérettetésen a tűzoltói beavatkozások ügyeleti irányítói, vagyis a döntéstámogató és információs rendszerek operatív kezelői mérték össze tudásukat. A szituáció szerint a bejelentő egy éppen lezuhanó, közepes méretű repülőgépet látva tárcsázta a segélyhívó számot.

– Annyit tudtunk, hogy Vértesszőlős és Vértestolna között zuhant le a repülő. Figyelték, hogy milyen fokozatban riasztjuk le a tűzoltókat, hány autót küldünk a helyszínre, illetve míg ők vonulnak milyen információkat szerzünk be pluszban – magyarázta a tűzoltó, akinek még a baleset helyszínét is meg kellett határoznia.

– Az országos katasztrófavédelmi ügyeletre is jelentettük az esetet. Ők felvették a légi irányítással a kapcsolatot és ők a radarjukon látták, hogy hol zuhant le a gép. A kapott koordináták alapján tudtuk navigálni a kivonuló egységeket – mondta a műveletirányító, aki ezután a helyszínre érkezett tűzoltók munkáját segített.

– Értesítettük a szükséges társszerveket rendőrséget, mentőket. Mivel ez egy bolgár gép volt, tolmácsot is kellett intézni, illetve a megrázkódtatások kezelésére pszichológus csoportot is kellett küldeni. A bírók ezeket pontozták, illetve figyelték, hogy mennyire pontos az adatrögzítésünk a káresemény során – folytatta a beszámolót a tűzoltó. A verseny forgatókönyvének írói ráadásul még egy csavart is elhelyeztek a történetben.

– Mire megtörtént volna az életmentés kiderült, hogy sugárveszélyes anyag van a gépben. Ennek a beazonosítása érdekében a katasztrófavédelmi mobil labort is be kellett vetni. Ráadásul a mentés során két automatikus tűzjelzés is érkezett a műveletirányító ügyeletre, amikre szintén ki kellett adni a riasztást – mondta a főtörzsőrmester, aki egy számítógép előtt ülve vezérelte le az egész mentést.

– Egy „PAJZS” nevű programmal dolgozunk, ide érkezik meg a 112 által felvett bejelentés. A káresemény során erre az adatlapra jegyezzük fel a kint lévő tűzoltók visszajelzéseit. Illetve van egy térképes felület, amin látjuk, hogy a vonuló tűzoltóautók merre járnak. Mivel csak a koordinátákat ismertük nem tudtunk utcaneveket mondani, így a térkép szerint navigáltuk őket – magyarázta a bronzérmes tűzoltó.