A hősi halált halt rendőr emlékére fociztak Esztergomban rendőrök és tűzoltók (fotók)

A tatai rendőrök fociztak a legjobban a XII. Borbély Zoltán Emléktornán,melyet a posztumusz hadnagy emlékére rendeznek minden évben.

Június 27-én tartotta a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság a 12. Borbély Zoltán Labdarúgó Emléktornát, mellyel a 2008-ban szolgálatteljesítés közben hősi halált halt esztergomi rendőr emléke előtt kívánnak tisztelegni munkatársai. Az eseményre nemcsak a megyéből, de Szlovákiából is érkeztek csapatok.

A hagyománnyá vált tornasorozatnak az is rendszeres eleme, hogy azt évek óta a Rugby Club Hostelnél lévő sportpályán tartják, így volt ez most is. A meghívásos kispályás labdarúgó tornán a rendőrkapitányságok és a főkapitányság csapatai mellett a 25. Klapka György Lövészdandár, az Esztergomi Tűzoltóság, a Vértesi Erdő Zrt., és a szlovákiai Párkányi Városi Rendőrség is képviseltette magát. A rangadón Debreczeni István, az esztergomi rendőrkapitányság vezetője és Bánhidy László, Esztergom alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. Mint rövid beszédükben elmondták, mindig felemelő ünnep, amikor bajtársukra emlékeznek, és labdarúgó torna izgalmas mérkőzései pedig újra és újra összekovácsolják a megye, illetve a térség szakszolgálatainál dolgozókat. A kezdőrúgást Ica néni, Borbély Zoltán édesanyja végezte el, majd elindultak a meccsek.

A tornát végül a Tatai Rendőrkapitányság együttese nyerte meg, a második a Vértesi Erdő Zrt. lett, a dobogó harmadik fokára a tavalyi győztes, az Esztergomi Tűzoltóság csapata állt. A díjakat Buzonics Ferenc rendőr ezredes, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági főkapitány-helyettese adta át.