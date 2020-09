Beszámoltak az esztergomi rendőrök: jelentősen csökkent a bűnözés a városban

Dr. Debreczeni István kapitányságvezető a képviselő-testület ülésén számolt be 2019. mérlegéről, amely szerint javult a közbiztonság.

A városban a koronavírus-járvány miatt az év első felében nem tarthattak testületi ülést a képviselők, és elmaradt a szokásos év eleji helyi rendőrségi beszámoló a korábbi esztendőről. Ez utóbbit most pótolták: a szeptember 17-i képviselő-testületi ülésen dr. Debreczeni István alezredes, az esztergomi rendőrkapitányság vezetője beszélt a plénum ülésén.

A minden év elején tartandó rendőrkapitánysági beszámolóban hagyományosan szerepelnek az előző esztendőről szóló, a rendőrségi munka hatékonyságáról szóló, beszédes adatok. Ez most is így volt, dr. Debreczeni István többek között ezek ismertetésekor elmondta, hogy a bűncselekmények struktúrája nem változott, 2019 szélsőségektől mentes év volt, az illetékességi területre továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények, így például lopás, betörés, gépkocsifeltörés a leginkább jellemzők.

Az egyik legbeszédesebb adat 2019-ről, hogy Esztergomban 18 százalékkal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. A lakosság kriminális érzékenységét leginkább befolyásoló bűncselekmények közül szinte mindegyikben magasabb eredményességi mutatót értek el a helyi rendőrök, ugyanakkor a rongálás, garázdaság és a kifosztás bűncselekmények száma minimálisan, de emelkedett. Csökkent a testi sértés, a gépkocsilopás, rablás és lakásbetörés cselekmények száma.

A kapitány elmondta, hogy Esztergomban jelen van a kábítószer, de a település semmivel sem fertőzöttebb, mint más hasonló helységek, illetve több más eset után egy nagyobb ügyben, melyben 12 terjesztőt és közel 40 fogyasztót hallgattak ki gyanúsítottként, nemrég zártak le. Fontos szakmai adat a nyomozás eredményességét jelző mutató, a felderítési mutató, mondta a kapitány, majd hozzátette: a nyomozás eredményességi mutató 82 százalék volt, mely 10,9 százalékkal jobb, mint az előző évi érték. Érdekes adat lehet, hogy ez az adat 2012-ben 29,4 százalék volt.

Ennek a mostani jó eredménynek egyik oka, hogy egy 426 rendbeli cselekménysorozatot derített fel az esztergomi rendőrség, mely ugyan nem itteni eset volt, de az itteni rendőrök folytattak sikeres nyomozást az ügyben. A felderítési mutató 2019-ben 76,3 százalék volt, a 2018-as 47,4 százalékossal ellentétben. A kapitány hangsúlyozta, hogy a jó eredményeket a közterületeken dolgozó rendészeti, egyenruhás szolgálatban lévők nélkül nem érték volna el.