Büntetőfékezős ügy: Berki kiröhögte és agresszívnek nevezte a buszsofőrt

Berki Krisztián kitart amellett, hogy nem büntetőfékezett a busz előtt. Már kedden ítélet születhet a tatabányai származású celeb ügyében.

Ezt ne hagyja ki! Világosan kiderült: a pénzünkre fáj a baloldal foga

Nem büntetőfékezett, csak lassított – ezt állította a bíróságon Berki Krisztián, aki 2018-as balesetveszélyes manővere miatt tett hétfőn vallomást. Mint ismert, Bentley-jével megállt egy busz előtt és összeütköztek. Az ügyészség szerint ez büntetőfékezés volt, és azt a tatabányai származású celeb is elismerte most, hogy a balesetet megelőző előzés közben gyorsan ment és szabálytalanul állt meg az út közepén, de a bűncselekményt tagadta.

Berki egyébként azt mondta, hogy azért próbálta lehagyni a buszt, mert úgy érezte, „a sofőr nem szimpatizál vele”. A Tények riportja szerint a tárgyaláson meghallgatták a buszsofőrt és Berki feleségét is, akik viszont másképp emlékeztek mindenre. Az ügyben egyébként akár már kedden elsőfokú ítélet születhet, az ügyészség korábban, még az előkészítő ülésen 2 és fél év letöltendőt kért rá, ha beismeri bűnösségét. Ez nem történt meg, ezért folyik most a tárgyalás. A Bors az érkezését is megörökítette a celebnek ma a bíróság előtt.

Mint elhangzott, lakást mentek nézni, de a kapu zárva volt, a másik oldalon meg pocsolya, és Berki állítja, hogy a szervizutra akartak rákanyarodni. Miután a bíró megkérdezte, hogy a KRESZ melyik pontja szerint lehet az úttest közepén megállni, ha keresünk valmit, elismerte, hogy ez sem volt szabályos. Ahogy az sem, hogy a sebességhatárt átlépve előzött. Azt is mondta, hogy nem tudta, hogy szabálytalanul előzte meg a buszt.

Ahogy a Magyar Nemzet írja, Berki a bíró kérdésére közölte, hogy korábban is előzött itt buszt, de arra nem tudott választ adni, hogy miért tette ezt rendszeresen, holott tábla és záróvonal is tiltja az adott helyen az előzést. A bírói kérdésre azt is bevallotta, hogy valószínűleg átlépte a megengedett sebességet előzéskor, első érvelése szerint előzés közben 20-35 százalékkal lehet gyorsabban menni, mint az előzendő jármű.

„Szerettem volna minél hamarabb túlesni az előzésen, úgy éreztem, hogy a sofőr nem szimpatizál… erőszakos, agresszív vezetési stílusa volt”

– mondta Berki, akitől a bíró azt is megkérdezte, hogy hogy gondolta, hogy a megengedettnél gyorsabban előzzön, hiszen ilyenkor sem lehet ilyet tenni. Errer Berki kényszeredetten nevetett. Ugyancsak nevetgélt, sőt időnként hangosan röhögött, amikor a baleset másik részese, az autóbusz-vezető tanúvallomást tett.

A tanuk meghallgatásával folytatódott a tárgyalás, Berki vallomást tett👇👇 Posted by Kemma.hu on Monday, July 12, 2021

Utóbbi állítja: csak lassított a megállónál, mert nem volt se le-, se felszálló utas. Hallotta a dudálást, és állítása szerint azért dudált vissza, hogy jelezze, nem fog megállni. Ellenben szerinte Berki Krisztián rögtön fékezni kezdett, ahogy a busz elé ért, „állófékezést csinált”. Berki a tanúvallomás alatt nemcsak hangosan nevetett, méltatlankodott, sóhajtozott, majd morogva fejezte ki nemtetszését, mire a bíró felszólította: „Viselkedjen!”

A tárgyaláson levetítették az esetről készült videót, amiről a bíró megjegyezte, hogy ő úgy látja, a busz nemcsak lassított, hanem egy pillanatra meg is állt a buszmegállónál. Viszont azt a felvétel sem bizonyítja, hogy a buszsofőr balra rántotta volna a kormányt. Ezt a szakértő is megerősítette, Berki viszont fenntartotta a saját verzióját. A sofőr pedig azt mondta, csak egy „billentésre” állt meg, hogy lássa, van-e a tábla mögött valaki.

Szabálytalan és indokolatlan fékezéssel egy utasokat szállító autóbuszt kényszerített vészfékezésre egy férfi, a… Posted by Magyarország Ügyészsége on Wednesday, March 17, 2021

A Hír TV arról számolt be, hogy Berki Mazsi, Krisztián felesége szerint a busz megállt), amikor előzni kezdtek, de közben a jármű elindult, és bár jobbra indexelt, kihajtott eléjük. Berki ezért visszasorolt, majd újra előzni kezdett, ami már sikerült neki. Ezután Berki lassított, majd 4-5 másodperc múlva beléjük hajtott a busz. Mazsi állította: a férje nem volt ideges a második előzésnél.

Berki felesége után azt az utast hallgatta meg a bíróság, aki a sofőr mögött ült. Szerinte előzés közben Berkiék kiabáltak és dudáltak. A második előzési kísérletnél, amikor az autó nagy sebességgel elhúzott a busz mellett, megint hallotta a dudálást, majd az autó bevágott a busz elé, és jött a satufékezés. Van némi ellentmondás a korábbi vallomásához képest, akkor még úgy nyilatkozott, hogy a jobb oldalon ült, nem a sofőr mögött, és eredetileg úgy emlékezett, a megállónál szálltak le és fel utasok, most pedig csak lassításról beszélt.

A következő tanú is a dudálásra lett figyelmes, és látta, ahogy a Bentley nagy sebességgel elhalad mellettük. Emlékei szerint, amikor Berki a baleset után felszállt a buszra, a sofőrt vádolta, aki nem vitatkozott vele. Véleménye szerint Berki nem adott esélyt a sofőr számára, hogy el tudja kerülni az ütközést.

Nahát, nahát, mik ki nem derültek a bíróságon…jogsi nélkül vezetni? Szerintetek mi lesz a vége? 😲 Posted by Kemma.hu on Friday, June 4, 2021

Császár Gergely igazságügyi szakértő is megszólalt a tárgyaláson, de a bírónak ekkor is rá kellett szólnia Berkire, hogy figyeljen, mert ő kérte a műszaki szakértő meghallgatását, a celeb pedig azt válaszolta, hogy jegyzetel. Császár Gergely szerint a busz elkerülhette volna az ütközést, ha fenntartja a lassítást. Szerinte 3 méter/secundum négyzetet meghaladó lassítás kellett volna azután, hogy a busz vészfékezett, mert látta hogy Berki is fékez, és ez a sebesség nem veszélyeztette volna még az utasokat.

A szakértő szerint a buszsofőr vezetéstechnikai hibát vétett, mert felengedte a fékpedált, majd megint rálepett, de hogy ez felróható-e, azt majd a bíróság dönti-el. Berki Krisztián kérdésére, hogy a buszsofőr becsapódott-e a kocsijába, vagy vészfékezett, azt válaszolta a szakértő, hogy a busz vészfékezett. Szerinte az egész lassítási szakaszt nézve Berki lassító fékezett, de az utolsó szakaszra ez már nem érvényes, ott „erős fékezés” történt. A buszsofőr egyébként állítja, ő folyamatos, intenzív fékezést végzett az utasok védelme miatt, hiába mondta azt a szakértő, hogy egy ponton felengedte a pedált, majd vészfékezett, de tagadta, hogy balra rántotta volna a kormányt.