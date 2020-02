Bedrogozva vezetett és balesetet okozott az almásfüzitői sofőr

A sofőrrel és utasával szemben alkalmazott kábítószerteszt pozitív eredményt mutatott. Az almásfüzitői férfi jogosítványát elvették a rendőrök.

A rendőrség tájékoztatása szerint a Tatai Rendőrkapitányság járőrei február 5-én 14 óra 30 perckor Tatán, az Agostyáni úton anyagi káros közlekedési baleset helyszínén intézkedtek. Megállapították, hogy a vasúti átjáró előtt várakozó egyik jármű hátuljának ütközött egy személygépkocsi, amit egy 26 éves almásfüzítői férfi vezetett. Az intézkedés során a balesetet okozó sofőr és 32 éves szomódi utasa elmondta, hogy mindketten rendszeresen fogyasztanak kábítószert.

A két férfit a Tatai Rendőrkapitányságra előállították, ahol a velük szemben alkalmazott kábítószerteszt pozitív értéket mutatott. A sofőr vezetői engedélyét elvették, ellene a baleset okozása miatt szabálysértési feljelentést kezdeményeztek. A jármű utasát és a sofőrt is gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklás vétség elkövetése miatt. Információ merült fel arra vonatkozóan is, hogy a járművezető a tatai baleset megelőzően Tatabányán is okozott anyagi káros balesetet. A helyszínről megállás és adatainak hátrahagyása nélkül távozott.