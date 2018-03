Ismerőse bankszámláját csapolta meg a pofátlan csévi férfi

A sértett több alkalommal is megbízta piliscsévi ismerősét azzal, hogy részére bankautomatából vegyen ki pénzt. Megbízott a férfiban, ezért nemcsak a kártyát, hanem a hozzá tartozó PIN kódot is megadta neki. Egyik alkalommal azonban a bankkártya az ismerősnél maradt. A 38 éves férfi a tulajdonos engedélye nélkül, március 11-én és 12-én is pénzt vett le a számláról.

A sértett miután észlelte az esetet, március 14-én feljelentést tett a rendőrségen. A dorogi nyomozók a feljelentést követően, alig egy óra alatt azonosították a piliscsévi férfit, aki a bűncselekmény elkövetését beismerte, a rendőrök a pénz egy részét és készpénzfelvételi bizonylatot is lefoglaltak.

