Két balesettel indult a vasárnap reggel az M1-esen, heten megsérültek

A bábolnai pihenőhelynél és Tatabányánál is autók ütköztek az M1-esen egy reggel alatt. Az egyik balesetben sérülés is történt.

Az egyik baleset a bábolnai pihenőhelynél történt. A rendőrség tájékoztatása szerint egy belső sávban haladó kisbusz, feltehetően műszaki hiba miatt jobbra kisodródott és nekiütközött a külső sávban haladó másik járműnek. A belső sávban haladó jármű árokba borult, amiben 7-en sérültek. A külső sávban haladó jármű egy műszaki sávba tért be. A szemle ideje alatt a forgalom csak egy sávon haladhat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a balesethez az ácsi önkormányzati tűzoltók, valamint mentők is érkeztek a helyszínre. Ácsnál, a 94-es kilométernél a külső sávot is lezárták a helyszínelés idejére.

Az Útinform tájékoztatása szerint a sztrádán Harkályos pihenőhelynél is baleset történt, emiatt Hegyeshalom felé a pihenőhelyekről korlátozzák a kihajtani szándékozó forgalmat. A balesetek miatti korlátozások idejére, aki teheti, használja a következő, az 57-es km-nél lévő Tatabánya, illetve a 119-es kilométernél lévő Arrabona-pihenőt.