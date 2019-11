Az legegyszerűbb módszerrel buktatta le az országos csalókat a bábolnai önkormányzat

Bábolnán nem hitték el bemondásra, hogy máshova kellene pénzt utalniuk, így őket nem tudták átverni az ország több városát is érintő csalás-sorozatban.

Ahogy arról a vaol.hu is beszámolt, önkormányzatokat érintő csalás-sorozatban zajlik nyomozás. A trükk lényege ugyanaz volt mindenhol: épületfelújítás kapcsán levélben kereste meg a helyhatóságokat valaki, aki a kivitelezésért felelős alvállalkozó képviselőjének adta ki magát, és azt kérte, hogy az addig használt számla helyett a fennmaradó pénzt egy új számlára utalják el.

Miután megtörtént a tranzakció, azonnal fel is vették a összeget a bankban, így a pénzintézetnek már lehetősége sem volt, hogy visszautalja a pénzt. Úgy tudni, többek között Pécsett is történt ilyen család, egy bölcsőde-felújítása kapcsán, de felmerült Szombathely, Sárvár és Bábolna neve is. A szombathelyi önkormányzat cáfolta az ezirányú értesüléseket, Sárvár visszaszerezte az elutalt pénzét.

Megkerestük az ügyben Bábolna polgármesterét, dr. Horváth Klárát, aki a Kemma.hu-nak elmondta, valóban próbálkoztak náluk a trükkös csalók, de az új számlaszám ellenőrzésekor rájöttek, hogy átverés van a dologban. Hozzátette azt is, hogy azonnal megtették a rendőrségi feljelentést.