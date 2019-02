Az ország egyik legélhetőbb kisvárosában, Tatán évek óta nem volt betörés

A hírrel kapcsolatban Michl József, Tata polgármestere az Echo Televízióban arról beszélt, hogy már városvezető elődei is jó kapcsolatot ápoltak a helyi rendőrkapitánysággal, ahol sok fiatal közreműködésével egy nagyon jó csapat épült föl, amely nyitott az együttműködésre az önkormányzattal. A város rendőrkapitánya szerint a helyiek 99 százaléka elégedett a munkájukkal.

– 58 hivatásos rendőrrel vigyázzuk majdnem 40 ezer polgár közbiztonságát egy városban és kilenc kisebb településen – mutatta be a kapitányságot Friedrich Gábor ezredes, a tatai rendőrkapitányság vezetője a Zsaru Magazinnak. Hozzátette: állandóan az utcán, közterületen vannak, ráadásul mindannyian a kapitányság illetékességi területén élnek. Így nemcsak a hivatalos értékelésekből tudhatják meg, hogyan vélekednek a helyiek a munkánkról, hanem a strandon vagy éppen a bolti sorban állás közben is.

– A polgárok 99 százaléka elégedett a munkánkkal. Bármilyen gondjuk van, hozzánk fordulnak segítségért, tudván, ha nem is a mi asztalunk, intézkedünk és segítünk a megoldásban. Ez a visszajelzés visz előre minket. Na meg az eredmények, amik szintén igazolják, hogy jól dolgozunk, az elmúlt nyolc évben folyamatosan csökken a regisztrált bűncselekmények száma.

„Aki pedig mégis jogsértésre adja a fejét, számíthat arra, hogy Tatán jó zsaruk dolgoznak, és ha valaki erre rászolgál, annak a csuklóján hamar csattan a bilincs.”

– tette hozzá.

Hufnágel Ákos alezredes, bűn­ügyi osztályvezető épp akkor jelentkezett a kapitánynál, amikor a riport készült. Az év első betörőjének elkapásáról számolt be. B. Csaba, ahogy arról a Kemma.hu is beszámolt, pont ar jelentkezik a kapitánynál, reggel sikerült elfogniuk az év első betörőjét. Egy helyi építkezésre jutott be, és milliós értékű gépeket vitt el:

– A gépeket már korábban megtaláltuk, onnan jutottunk el a tolvajhoz, a tatai B. Csabához, akit január 21-én fogtunk el. Lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult ellene eljárás, a bíróság január 23-án elrendelte letartóztatását. Régi motoros a betörővilágban, de még nem jött rá, az állandó közterületi jelenlét, a térfigyelő kamerarendszer és a rendszámfelismerő kamerák a mi malmunkra hajtják a vizet – részletezte az egyenruhás, aki azt is kiemelte: klasszikus lakásbetörés nem is történt a városban évek óta, a legnagyobb feladat a fesztiválok idejére tevődik. Ezt nem is bírnák csak helyi erővel, a fesztiválszezonban Komárom-Esztergom megye több kapitányságának állománya is besegít a Készenléti Rendőrséggel együtt. Tata nemcsak élhető, hanem „buliváros” is, a megyében itt van a legtöbb szórakozóhely, ezek környékén nagyobb rendőri összpontosítás kell.

– Hét járőrautóval vigyázzák a rendet az egyenruhások, szinte mindig gurul mindegyik autónk, nincs holtidő, kell a feszes szolgálat­ellátás a lefedettséghez – mondta el Rie­der Roland alezredes, rendészeti osztályvezető (borítóképünkön). – Hat körzeti megbízottunk figyel a tíz településre, így van, akire két falu is jut, bírják, nincsenek nagy távolságok. Nagyszámú errefelé a sváb, szlovák anyanyelvű kisebbség. Rendszerető, törvénytisztelő emberek, segítik a munkánkat – tette hozzá.

A kisebb lopások, vagyon elleni bűncselekmények persze borzolják az itteniek kedélyeit is, de a zsaruk képben vannak, ez nem tolvajnak való vidék. Sokat tesz ezért a kapitányság bűnügyi technikusa is, Drescher László zászlós:

– Nem könnyű ezt a munkát egyedül elvégezni, szerencsére jó a bűnmegelőzési programunk, eredményesek a nyomozók, és kevesebb a jogsértés, mint az ország más, hasonló nagyságú városában. Ha beüt a villám, kapok segítséget a megyei bűnügyi helyszínelőktől, semmi sem okozhat gondot. Az ujjnyomokat szeretem a legjobban, ez érdekelt már járőrként is, mindig ott maradtam munkaidőn túl is a helyszíneken, figyeltem a technikusok varázslását. Legutóbb egy sorozatbetörés elkövetőjét sikerült azonosítani az általam előcsalt nyomok alapján, országszerte keresték, végül Siófokon fogták el. Gratuláltak a kollégák, ez nagyobb elismerés egy kitüntetésnél is. Ha éppen nincs helyszín, akkor rám hárul a rendkívüli halálesetek kivizsgálása, és ismeretlen tettes ellen indított nyomozásokban is talpalok, ha kell.

Kocs község az ország egyik legrégebbi települése, nevét az innen származó kocsi szóról a világ minden pontján ismerik. Németh Róbert főtörzsőrmester, körzeti megbízott itt született, itt nőtt fel, és itt vigyáz a helyiek biztonságára:

A kapitányság vezetője büszke az összetartó, barátságos, emberséges rendőrcsapatra, amelyben nincs rivalizálás, együtt, egymásért, a polgárok biztonságérzetéért dolgozik egyenruhás és farmernadrágos nyomozó.

Ahogy a tata.hu írja, az önkormányzat különböző eszközök beszerzésével is segíti a rendőrség munkáját, például kiépítettek egy, a városba bejövő utakat folyamatosan figyelő kamerarendszert, jelenleg pedig például egy mobil kamerarendszer beszerzésén dolgoznak.