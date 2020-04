A látogatáson jelen volt Michl József, Tata polgármestere, valamint Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője is. Az elöljárók meghallgatták Lőrincz Gábor dandártábornok, alakulatparancsnok tájékoztatóját, majd megtekintették a harckocsizászlóalj telephelyét, néhány felújítás alatt álló épületet, valamint az Egészségügyi Központot is.

Németh Szilárd a látogatást követően elmondta: a tatai katonák továbbra is részt vesznek a határvédelmi feladatok ellátásban. Mint kifejtette:

– Ez kiemelten fontos, bár azt halljuk, hogy elmaradtak a vírusfertőzés következtében a határsértések, kevesebb a határátlépő. Ugyanakkor a jelentésekből azt tapasztaljuk, hogy az illegális migráció és a koronavírus terjedése között nagyon jelentős összefüggés van – fogalmazott a miniszterhelyettes. Hozzátette: a koronavírus-járvány ellenére tovább folyik a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programból adódó fejlesztések megvalósítása is. Tatára érkeznek majd például a Leopard-2-es harckocsik.

– Azt látom, hogy a tatai dandár – ugyanúgy, mint a Magyar Honvédség összes alakulata – ebben a vészterhes időszakban is kiveszi részét a védekezésből – húzta alá az államtitkár.

A Magyar Honvédség koronavírus-járványból adódó feladatainak egyike, hogy az elmúlt hetekben tizenhat városban, köztük Tatán is katonai rendész járőrök kezdték meg szolgálatukat, ezzel is segítve a rendőrség munkáját. A Klapka György Lövészdandárhoz érkező elöljárók az Öreg-tó partján járőröző rendészekkel is találkoztak. Jelentésük meghallgatása után dr. Böröndi Gábor altábornagy kérdésükre válaszolva elmondta: a katonák munkája és felkészültsége garancia arra, hogy a koronavírus elleni küzdelemben a Magyar Honvédség hosszú ideig harcképes lesz.

– Az élet nem áll le. A koronavírus hatással van a Magyar Honvédség életére, de továbbra is elsődleges feladatunk a kiképzés, a felkészítés, valamint a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programból adódó feladatok végrehajtása – fogalmazott a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese.