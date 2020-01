Autók kerekeit szúrták ki újévkor Esztergomban és Lábatlanon

Valakik jó mókának tartották a károkozást a két településen. Az esztergomi eset nyomán rendőrségi eljárás is indult.

Újév napjára virradóan Esztergomban és Lábatlanon is kiszúrták több gépjármű kerekeit. Sikerült utolérnünk az egyik lábatlani károsultat, akitől megtudtuk, hogy az eset a bowling klubnál történt. A hölgy elmondta, hogy az épülettel szemközti területen, az egyik ingatlan előtt parkolta le kocsiját és még arra is figyelt, hogy ne akadályozza a be- és kijárást. Aznap reggel vette észre, hogy az épület felőli oldalon az ő és a mögötte parkoló másik jármű kerekeit is kivágták. Fogalma sincs arról, hogy egy járókelő, vagy egy közelben lakó akarta megleckéztetni őket.

– Úgy tudjuk, hogy egy harmadik autó egyik abroncsát is kilyukasztották. A tulajdonosa elhajtott, és csak otthon vette észre, hogy lapos a kereke – mondta, majd hozzátette: a sofőr elsőre azt hitte, hogy egy kátyú sértette meg a gumit.

A hölgy megjegyezte, hogy nem tudja ki és miért tette mindezt, de igencsak megnehezítette a napját, mivel aznap egyik szerviz sem volt nyitva. Bár anyagi kár érte őt, ennek ellenére nem jelentették az esetet a rendőrséget, mivel úgy vélte, nincs esély arra, hogy elkapják az elkövetőt.

Esztergomban is hasonlóan indult az újév, ahol január 1-én egy, az autóbusz-állomáson parkoló jármű bal első és jobb hátsó kerekét lyukasztották ki. A sofőr csak az elindulás után vette észre, hogy laposak a gumik, majd a szervizben bebizonyosodott, hogy kiszúrták azokat. Úgy tudjuk, hogy ő jelentette az esetet a rendőrségen, a hatóságok pedig eljárást is indítottak.

