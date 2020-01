Asztallábakkal próbálták megverni, majd kocsival üldözték a férfit Tatabányán

A két agresszor asztallábakkal próbált megverni egy férfit Tatabányán, majd mikor az elfutott kocsival vették üldözőbe.

A rendőrség tájékoztatása szerint előzetes szóváltást követően, egy asztal lábával támadt rá egy férfira Tatabányán a 20 éves Cz. Zs. és a 19 éves F. I. január 13-án kora este. A férfi elfutott, ezután az elkövetők autóba ültek, és nagy sebességgel, a járdára felhajtva utána mentek, és majdnem elütötték őt, valamint további négy személyt is. Miután ez nem sikerült, elhajtottak a helyszínről. A rendőrök, amint tudomást szereztek az esetről, azonnal megkezdték az elkövetők felkutatását, akiket rövid időn belül a helyi rendőrök Oroszlányban elfogtak.

A két férfit előállították a Tatabányai Rendőrkapitányságra, ahol felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket gyanúsítottként. F. I. ellen emellett súlyos testi sértés bűntett kísérlet elkövetésének gyanúja miatt is eljárás indult. A nyomozók a gépkocsijukban a fa asztallábat is megtalálták, amit lefoglaltak. Cz. Zs-t és F. I-t a rendőrség őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatásuk indítványozását.