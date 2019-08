Alkalom szülte a tolvajt a tatai autómosóban

A győri férfi egy tatai autómosó irodájából egy női táskából emelt el készpénzt, amit később elköltött. A rendőröknek sikerült azonosítani és elfogni.

A tatai rendőrök most fejezték be a nyomozást az ellen az 51 éves győri férfi ellen, aki még 2018. október 31-én egy tatai autómosóból irodájában talált női táskából lopott el készpénzt. A férfit márciusban és utána is kihallgatták gyanúsítottként. A lopást beismerte, ellene lopás vétség miatt indult büntetőeljárás.

A rendőrség beszámolója szerint a győri férfi egy tatai autómosóban kocsiját akarta lemosatni. Az ott dolgozókat kereste, ezért egy irodába bement, ahol egy női táskát talált. Mivel üres volt a helyiség, belenyúlt a táskába és abból készpénzt vett ki, majd kifelé még össze is találkozott a táska tulajdonosával.

D. Ferenc a pénzt hazavitte, amit később elköltött. A nő miután észlelte a lopást, feljelentést tett a Tatai Rendőrkapitányságon. A rendőröknek sikerült azonosítani és elfogni a lopót.