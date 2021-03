Adj életjelet, anyu! – kétségbeesetten üzent az eltűnt esztergomi asszony lánya

Szilágyi Piroska hetekkel ezelőtt eltűnt esztergom-kertvárosi otthonából, azóta nem adott életjelet magáról. Lánya azonban nem adja fel a reményt.

Mint korábban beszámolunk, Szilágyi Piroska Esztergom-Kertvárosban lakott, és január 24-én elment a lakásból, azóta nem találják. Az asszony megtalálására azóta szervezett keresés is indult, legutóbb mentőkutyás egységek és a tatabányai terepjárós önkéntesek segítségével, de sajnos nem vezetett eredményre.

A nő lánya, Tomasek Szilvia saját Facebook-oldalán rendszeresen keresi édesanyját, most megszólalt a Ripostnak is. Mint elmondta, bár a legutóbbi keresésen a mentőkutyák a kertvárosi buszmegállókban nagyon aktívak voltak, de ezen túl más nyomra nem bukkantak. Ebből következhet az is, hogy édesanyja buszra szállhatott vagy kocsiba ült.

A portálnak elárulta, hogy édesanyja nem olyan rég még Tatabányán, egy társasházban lakott. Azonban ott összetűzésbe keveredett a lakókkal. Ezután költözött a másik lányához, Szilvia testvéréhez.

– Azt hitte, a lakók őt mérgezik, és erről bejelentést is tett. Nagyon sok egység szállt ki akkor, tűzoltók, katasztrófavédők – idézi fel Szilvia, majd bevallja: a hatóságok a tatabányai ügy miatt eljárást indítottak édesanyja ellen, akit gyámság alá akartak helyezni.

– Nekünk nem merte ezt elmondani, egy barátnőjétől tudtuk meg. De akár én, akár a testvérem elvállalja ezt, és anyu számára semmi változás nem lenne ettől. Ha emiatt nem akar hazajönni, azt ne tegye! – mondja Szilvia.

„Én most azt szeretném üzenni anyunak, hogy legalább életjelet adjon magáról!”

Bár a rendőrségi keresésben az áll, hogy „a 63 éves Szilágyi Piroska pszichésen zavart, orvosi kezelés alatt áll és téveszméi vannak, ráadásul az öngyilkossági hajlam sem kizárható nála”, ez Szilvia szerint igaz is, meg nem is.

– Édesanyám ennél sokkal jobban van, nagyon okos nő és szellemileg is teljesen rendben van. Már régóta nem szedett gyógyszert, de az orvosával folyamatosan konzultált – mondta, majd hozzátette: nem gondolná, hogy édesanyja öngyilkosságot követett volna el. – 15 éve netezik, bárki olyan ismerőse lehet, akit mi nem ismerünk, és aki őt bújtathatja. A laptopját a jelszavaival itthon hagyta, és mi be is léptünk, de ott nem találtunk semmi erre utaló nyomot. A telefonját egyáltalán nem kapcsolja vissza, és bár azóta kapott már nyugdíjat is, azt sem vette fel – sorolja a nő. Szerinte édesanyja egy olyan valakinél lehet, aki talán nem is tud róla, hogy keresik az asszonyt.