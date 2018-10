Komoly rendőrségi ügy lett abból, hogy egy férfi nem tudta rendezni a konfliktusát két másikkal. Ha a bíróság ügy dönt, a rácsok mögött lesz ideje gondolkodni azon, hogy mit tett.

A Tatabányai Járási és Nyomozó Ügyészség kettő rendbeli büntetőeljárást eredményező hamis vád bűntette nyújtott be vádiratot azzal a férfival szemben, aki két másik embert vádolt meg korábban, hamisan. A férfi egy egész mesét kitalált arról, hogyan rabolták őt ki Tatabányán, aztán kiderült, hogy ez az egész nem igaz. Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a vádlottat végrehajtandó börtönbüntetésre, és a közügyek gyakorlásától eltiltásra ítéljék.

Dr. Reszl Ildikó főügyésztől megtudtuk, hogy a történet még 2017 nyarán kezdődött. A férfi akkor azzal ment be a Tatabányai Rendőrkapitányságra, hogy egy ismerőse ököllel állon ütötte, amitől a földre esett, és miután felkelt, támadója egy késsel négyszer megszúrta a jobb alkarját, majd a rövidnadrágjának jobb oldali zsebéből a pénztárcáját kivette, azt átnézte és mivel abban nem volt készpénz, a tárcát a földre dobta. A férfi szerint két másik ember is jelen volt. Az egyik, akit meg is nevezett, „üssed, üssed” kiáltásokkal biztatta a támadót, míg a másik, akit nem nevezett meg, szintén buzdította a rablót, hogy bántsa az „áldozatot”.

A rendőrök a bejelentés nyomán csoportosan elkövetett rablás bűntettének kísérlete miatt nyomozást indítottak, és a két megnevezett embert gyanúsítottként ki is hallgatták, a járásbíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat 2017. június 23-án. Három héttel később azonban fordulat állt be az ügyben: augusztus 10-én az „áldozat” beismerte, hogy a feljelentett férfiakra egy korábbi konfliktus miatt haragudott, ezért jelentette fel őket hamisan, a sérüléseit pedig üvegszilánkkal saját magának okozta. A két hamisan megvádolt emberrel szemben az ügyészség a letartóztatást, a nyomozó hatóság a nyomozást megszüntette.

