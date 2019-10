A tatai katonák is bevállalták a Tetris Challenget

A rendőrök, mentők, tűzoltók után most a tatai katonák is csatlakoztak a népszerű kihíváshoz és kipakolták harckocsijuk menetfelszerelését.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy „Tetris challenge” néven fut a közösségi médiában az a kihívásos játék, amelynek lényege, hogy a résztvevők lefekszenek a földre, maguk köré pakolják a mindennapjaikra jellemző tárgyakat, felszereléseket, munkaeszközöket, és mindezt lefotózzák.

A játékot bevállalták már mentősök, rendőrök, tűzoltók is, akik ezáltal ismét bebizonyították, hogy nemcsak a szívük van a helyén, humorért sem kell a szomszédba menniük. A kihíváshoz most csatlakozott az MH 25. Klapka György Lövészdandár csapata is, akik harckocsijuk menetfelszerelését pakolták ki és mutatták meg mindenki számára.