A tatabányai tűzoltóknak nincs párja az országban

Az országos tűzoltószakmai és műszaki mentési viadalon tatabányai siker született az utóbbi kategóriában.

Csütörtök délután a karcagi Kossuth téren megrendezett ünnepélyes eredményhirdetéssel hivatalosan is véget ért a XII. Országos Tűzoltószakmai és II. Országos Műszaki Mentési Vetélkedő. Az elmúlt négy nap során huszonkilenc csapat összesen több mint százötven tűzoltója mérte össze tudását és erejét.

A II. Országos Műszaki Mentési Vetélkedőt a tatabányai hivatásos tűzoltó-parancsnokság, a XII. Országos Tűzoltószakmai Vetélkedőt pedig a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság csapata nyerte meg, utóbbi így egy éven át őrizheti a verseny vándorserlegét. Az önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok csapatversenyében a tiszakécskei önkormányzati tűzoltó-parancsnokság diadalmaskodott, míg második az oroszlányi önkormányzati tűzoltó-parancsnokság lett.

Az egységek mellett a tűzoltókat egyéniben is díjazták: irányítói, beosztotti és gépjárművezetői kategóriában is több különdíj talált gazdára. A négynapos versenyre azok a szlovák tűzoltók is ellátogattak, akik augusztus elején Komáromban a karcagi verseny bíróit felkészítették. A nemzetközi minősítést szerzett versenybírók Karcagon a képesítést igazoló oklevelüket is átvehették.

Karcag főterén csütörtök délelőtt az egyéni versenyt rendezték meg beosztotti és irányítói kategóriában, ahova az a nyolc-nyolc tűzoltó jutott be, akik az elméleti feladatlapot a legkevesebb hibával töltötték ki. Az indulóknak elsőként egy ketrecben kialakított akadálypályát kellett teljesíteniük teljes védőfelszerelésben és légzőkészülékkel, ahonnan egy gázpalackot kellett feljuttatniuk a ketrec tetejére.

Ezután egy ajtón kellett roncsolással átjutniuk, majd kategóriától függően egy füsttel telített sátorból kellett kihozniuk egy gázpalackot, vagy egy sérültet imitáló bábut. A tűzoltókra ezt követően sérült roncsból történő mentése várt, az irányítóknak ráadásul egy, az autóban elhelyezett edényről bárca alapján meg kellett állapítaniuk, hogy milyen veszélyes anyag van benne. A megméretést vízsugárral végrehajtott „célba lövő” verseny zárta.

Folytatódott a küzdelem a tűzoltók országos vetélkedőjén Folytatódott a küzdelem a tűzoltók országos vetélkedőjénKedden a kunmadarasi volt szovjet katonai repülőtéren, gyakorlati feladatokkal folytatódott a XII. Országos Tűzoltószakmai és II. Országos Műszaki Mentési Vetélkedő. A feladatok embert próbálóak voltak, és a hőség sem könnyítette meg a tűzoltók dolgát. Négy napon át összesen huszonkilenc hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltócsapat egyéniben, illetve csapatban verseng azért, hogy kiderüljön, szakmailag melyik az ország legrátermettebb egysége.A verseny részleteiről itt olvashatnak bővebben:http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=6788Videó: RSOE Közzétette: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – 2019. augusztus 27., kedd

Az ünnepélyes díjátadón Dobos László, Karcag polgármestere is felszólalt. Elmondta, hogy a település örömmel adott otthont egy ilyen rangos viadalnak, hiszen ezzel Karcag nemcsak a tűzoltószakma, hanem az egész ország figyelmének középpontjába is került. Kijelentette, hogy a tűzoltóság mindig is sokat jelentett a város lakosságának, és ha úgy adódik, szívesen látják vendégül ismét az ország legkiválóbb tűzoltóit.

Elkezdődött a tűzoltók országos vetélkedője Elkezdődött a tűzoltók országos vetélkedője Augusztus huszonhatodikán kezdetét vette a XII. Országos Tűzoltószakmai és II. Országos Műszaki Mentési Vetélkedő Karcagon. Négy napon át összesen huszonkilenc hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltócsapat egyéniben, illetve csapatban verseng azért, hogy kiderüljön, szakmailag melyik az ország legrátermettebb egysége.A következő három napban a hivatásos tűzoltók két egyéni és egy csapatkategóriában versengenek majd Karcagon és Kunmadarason, az önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltók pedig csapatban mutathatják meg, érdemesek arra, hogy az ország szakmailag legjobb egységének nevezhessék magukat.Felvétel: Németh Ádám tűzoltó főtörzsőrmester Közzétette: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – 2019. augusztus 27., kedd

A verseny zárásaként Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese állt a pulpitus mögé, aki beszédét azzal kezdte, hogy két évvel ezelőtt a szolnoki hivatásos tűzoltó-parancsnokság csapata nyerte a versenyt, ezzel előjogot szerezve arra, hogy idén Jász-Nagykun-Szolnok megye rendezhesse a vetélkedőt.

Hozzátette, hogy az ország legkiválóbb tűzoltói vállalták a küzdelmet, akik a verseny során olyan szituációkat oldottak meg, amelyekkel minden szolgálatban találkozhatnak. A főigazgató-helyettes kiemelte, hogy eredménytől függetlenül minden induló nyertesnek érezheti magát, hiszen az egymástól eltanult szakmai fortélyokat a mindennapi munka során is kamatoztatni tudják.