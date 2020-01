A rendőrség tájékoztatása szerint egy Mazda ütközött össze a szemből, szabályosan érkező Opellel január 11-én Tatabánya és Tarján között.

Szombat délután halálos baleset történt Tarján és Tatabánya között. A rendőrség tájékoztatása szerint, a rendelkezésre álló információk alapján egy Mazdával haladt a 65 éves férfi utasával Tatabánya felől Tarján irányába. Járműve sebességét azonban nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg, ezért egy jobbra ívelésű kanyarban átsodródott a szemközti forgalmi sávba, és összeütközött egy vele szemben szabályosan közlekedő Opellel.

A Mazdában utazó 59 éves nő a helyszínen elhunyt, a sofőr, valamint a másik kocsiban utazó három ember megsérült. A baleset körülményeit a Tatabányai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.

Az ORFK tájékoztatása szerint január 11-én hazánkban 32 olyan balesethez riasztották a rendőröket, amelyben valaki meg is sérült. A Tatabánya és Tarján közötti halálos baleset mellett 9 eset súlyos, 22 pedig könnyű sérüléssel végződött. A téliesebb, megváltozott útviszonyokkal számolniuk kell a közlekedőknek. A meteorológia a tartós, sűrű köd miatt kiadott figyelmeztetését ugyan vasárnapra már visszavonta Komárom-Esztergom megyére, de érdemes felkészülni rá, hogy például a páralecsapódások miatt is csúszósabbá válhat az út, és ilyenkor a száraz útburkolathoz képest nedves felületen megnőhet a fékút. A csökkenő tapadás miatt változatlan sebesség mellett ráadásul nő a megcsúszás, a kisodródás veszélye is.