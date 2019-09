A rendőrök gyors intézkedése akadályozta meg a robbanást a komáromi lakástűzben

A helyszínre érkező rendőrök gyors intézkedésének köszönhetően sikerült megakadályozni a házban található gázpalackok felrobbanását.

A rendőrség tájékoztatása szerint szeptember 27-én este bejelentés érkezett, hogy Komáromban, az Arany János utcában kigyulladt egy családi ház. A helyszínre elsőként, három percen belül a helyi rendőrök érkeztek, akik haladéktalanul megkezdték a mentést.

A kigyulladt házban gázpalackok is voltak, amelyeket a rendőrök sikeresen ki tudtak hozni a házból, így azok már nem jelentettek robbanás veszélyt. Mindezek mellett gondoskodtak a tűz közelében lévők biztonságáról is. A szomszédos épületből két embert is biztonságos helyre kísértek.