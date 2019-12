3D-s zebra lesz a dorogi uszodánál

A hagyományostól eltérő felfestéstől nagyobb biztonságot várnak a helyi rendőrök. A kivitelezés várhatóan jövő tavasszal kezdődik majd.

Dorog egyik legforgalmasabb útszakaszán, az Iskola utcában háromdimenziós zebrát szeretne megvalósítani a Dorogi Városi Baleset-megelőzési Bizottság. Már az engedélyeztetési folyamatnál tartanak, amelynek végén várhatóan 2020. tavasszal festik fel a különleges útburkolati jelet.

Az utcában található a Nipl Stefánia uszoda, a sportcsarnok, egy játszótér valamint a Petőfi-iskola is, így jelentős ott a gyerekforgalom. Az útszakaszon most is van egy hagyományos zebra, ám ezt szeretnék még biztonságosabbá tenni egy látványos megoldással. Az útszakaszhoz már kitettek egy 30 kilométer per órás korlátozó közúti táblát.

Málnás Zsolt rendőr alezredestől, a bizottság titkárától megtudtuk, hogy a 3D zebra tervei már elkészültek, jelenleg az engedélyeztetési folyamatnál tartanak. Ennek első lépéseként a Magyar Közúttól kértek és kaptak állásfoglalást. A Közúttól pozitív visszajelzést érkezett, amely szerint az új típusú zebra megvalósítása nem ütközik jogszabályba. Ezután az út fenntartójához, a dorogi önkormányzathoz fordulnak engedélyért. Az engedélyeztetési folyamat az alezredes szerint következő év elején zárul majd, a zebrát legkorábban tavasszal festik fel.

Az alezredes külföldi példákat tudott hozni, ahol bevált a a három dimenziós gyalogátkelőhely. Egy bizonyos szögből és távolságból tényleg olyan, mintha valami kiemelkedne az útból, de a tervek szerint a zebra előtt 50 méterrel már felfestés és tábla figyelmezteti az autósokat a különleges útburkolati jelre. Így a sofőrök felkészülhetnek az optikai csalódásra. A jelzés természetesen előbb lesz kitéve, mint hogy az autós érzékelné a 3D hatást.

Varga Tibor, a Varga&Varga Forgalomtechnika ügyvezetője, a leendő kivitelező cég vezetője elmondta, hogy már próbaként felfestettek és teszteltek egy zebrát egy használaton kívüli iparterületen. Mint elmondta, a zebra tervezése aprólékos munkát igényel, hiszen erre nincs egy sablon, mint egy hagyományos zebra esetében.

A zebrát egy kopásálló hidegplasztik tartós útburkolati festékkel viszik fel az útra, amely 2 millimétere emelkedik ki az út síkjából. A felfestés kap egy réteg üveggyöngyöt is, ez a fényt veri vissza.