A Dunán teljesít szolgálatot az ország legfiatalabb rendőre

Vass Szimóna kísérőőrként dolgozik, és már kiskorában elhatározta, hogy rendőr, sőt, bűnügyi nyomozó lesz. Jelenleg a megyehatár közelében, Nagymaroson dolgozik.

A Zsaru Magazin mutatta be Vass Szimóna őrmestert, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság kísérőőrét, aki nemrég, az egységes magyar rendőrség létrehozásának 100. évfordulója alkalmából tartott ünnepélyes állománygyűlésen, az országház felsőházi termében kapott emléklapot és centenáriumi emlék­érmet Balogh János altábornagy, országos rend­őrfőkapitánytól, mint a testület legfiatalabb tagja.

Szimóna Vácon született, szülei Márianosztrán dolgoznak a büntetés-végrehajtási intézetben. Ő már kicsi gyerekként elhatározta, hogy rendőr lesz, pontosabban nem is csak úgy, általában rendőr, hanem egyenesen bűn­ügyi nyomozó. Merthogy a bűnügyi nyomozó kalandos, izgalmas munkát végez, amint az a filmekben is látható.

A sport sem áll távol tőle: kajakozott, később pedig a labdarúgással is megpróbálkozott a Vác női csapatában. Az érettségi után a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre felvételizett, a bűnügyi felderítő szakirányt választotta, de a felvételi elsőre nem sikerült. Gondolta, sebaj, majd a következő évben, másodszorra sikerülni fog. Addig átmenetileg egy szobi büfében helyezkedett el, ahol az egyik vendégről kiderült, hogy rend­őr, sőt vízirendőr.

Miután Szimóna érdeklődött a munkája iránt, felajánlotta neki, hogy szívesen látja a nagymarosi vízirendészeti őrsön, ahol a kollégái megmutatják, milyen is a munkájuk. És, ha az megtetszik neki, azt is megmondják, milyen irányban kell elindulnia, hogy bekerülhessen a csapatukba. A fiatal lány Nagymaroson csupa rokonszenves emberrel találkozott, családias hangulattal, és egy vonzó, izgalmas rendőri munkaterülettel. A folytatás könnyen kitalálható. Elhatározta, hogy, bár a bűnügyi felderítői munkát nem végleg feladva, de csatlakozik a kollektívához.

Iskolarendszeren kívüli képzésben kezdte tanulni a rendőri munkát, az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium moduljai közül kettőt már el is sajátított, így aztán, bár tanulmányait tovább folytatja, februártól a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság kísérőőreként dolgozik. Próbaidős őrmester, nemrég töltötte be 19. életévét, és most kicsit pörög-forog vele a világ. Rendőrként ténykedik tehát, jönnek az újabb modulokkal kapcsolatos tanulmányok, közben éppen a jogosítvány megszerzéséért dolgozik, hogy aztán következzen a motorcsónak-vezetői és a kisgéphajóra érvényes jogosítvány megszerzése, amely a munkájához elengedhetetlen.

A lapnak mesélt a parlamentben átvett elismerésről is, amelyet a testület legfiatalabb tagjaként kapott.

– Kicsit zavarban voltam az ünnepségen, de ez talán érthető, hiszen gyerekként voltam egyszer az országházban egy csoportos látogatáson, most meg az egységes magyar rendőrség létrehozásának 100. évfordulója alkalmából tartott ünnepélyes állománygyűlésen ugyanott egy emléklapot és centenáriumi emlékérmet vettem át Balogh János altábornagy, országos rendőrfőkapitánytól. Ráadásul csupa magas rangú, tiszteletre méltó kolléga előtt! De azért persze örültem nagyon, ahogy a szüleim is örülnek a pályaválasztásomnak. Biztatnak, és mindenben segítenek. Hogy mit hoz a jövő, azt nem tudom, csak annyi biztos, hogy most tanulást, de abból sokat – mondta Szimóna.