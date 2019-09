A Biztonság Hete rendezvényre várták az érdeklődőket a rendőrök

A Tatabányai Rendőrkapitányság munkatársai a társszervekkel együtt a Tatabányai Vértes Centerbe várta a Biztonság Hete elnevezésű programra az érdeklődőket.

Az Országos Rendőr-főkapitányság – Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és a Magyar Biztosítók Szövetsége által szeptember 23-28. között került megrendezésre a Biztonság Hete elnevezésű programsorozat. A rendezvényhez a Tatabányai Rendőrkapitányság is csatlakozott és szeptember 27-én délután a Tatabányai Vértes Centerben várta rendezvényén az érdeklődőket.

A szervezők célja az volt, hogy nemcsak a közlekedésbiztonság fontosságát, de a mindennapok biztonságát is erősítsék az emberekben. Ennek jegyében zajlott az esemény, elsősorban a közlekedésbiztonságra fókuszálva, azonban a társszervek, így a katasztrófavédelem, a vöröskereszt, a mentőkutyás egységek, a kormányhivatal és a biztosítók munkatársai is jelen voltak, akik tevékenységük bemutatásával sok más szempontból is erősíteni kívánták a gyermekek és a családok biztonságát.

A rendőrök különböző játékos feladatokkal, hasznos tanácsokkal látták el az érdeklődőket. Mindenki megtalálhatta a neki megfelelő programot, a gyerekek és felnőttek közlekedéssel kapcsolatos KRESZ-teszteket tölthettek ki. A gyerekek beülhettek a rendőrautóba, kocákból rakhattak ki jelzőtáblákat, kipróbálhatták a részeg-szemüveget, a fegyvereket és a szolgálati felszereléseket is megtekinthették, valamint ujjlenyomatok is készültek. Sokan voltak kíváncsiak a kutyás-bemutatóra és a tűzoltásra is.