8 évet kapott gyermekpornográfia miatt a többszörösen visszaeső esztergomi férfi

A korábban már erőszakos közösülés bűntette miatt elítélt férfit most gyermekpornográfia büntette miatt ítélte a bíróság 8 év szabadságvesztésre.

Az Esztergomi Járási Ügyészség gyermekpornográfia bűntette miatt benyújtott vádirata alapján az Esztergomi Járásbíróság a férfit nyolc év szabadságvesztésre ítélte, a határozatot az ügyész tudomásul vette.

A bíróság a mai napon a vádirattal egyezően bűnösnek mondta ki a vádlottat gyermekpornográfia bűntettében, ezért őt 8 év szabadságvesztésre, 10 év közügyektől eltiltásra, továbbá végleges hatályú foglalkozástól eltiltásra ítélte. A vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra, továbbá a bíróság elrendelte a korábban alkalmazott feltételes szabadság megszüntetését. A bíróság elrendelte a mobiltelefonok adattartalmának törlését, továbbá a lefoglalt telefonokat elkobozta. Az ügyész az ítéletet tudomásul vette. Az ítélet kihirdetését követően a bíróság ügyészi indítványra a vádlott letartóztatását fenntartotta.

Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy az ügyészség a tárgyaláson arra tett indítványt, hogy a bíróság a vádlottat szabadságvesztésre, közügyektől eltiltásra, és foglalkozástól eltiltásra ítélje.

A férfi 2017. május 28-a és 2018. július 11-e között rendszeresen töltött le az internetről 18. életévüket be nem töltött személyeket ábrázoló olyan fényképfelvételeket és videófelvételeket, amelyek pornográf tartalmúak. A fényképeket, melyek száma meghaladta a 9 ezer darabot, valamint a több mint 100 darab videófilmet a férfi esztergomi otthonában, mobiltelefonjain tárolta. Ezen túlmenően 2018. május 20-án Esztergomban egy alkalommal saját maga is készített a mobiltelefonjával 4 darab pornográf felvételt egy 12 év alatti sértettről a ruhája alól. A férfi ekkor egy alapítványnál dolgozott karbantartóként, valamint gépkocsivezetőként, és munkájának ellátása során ismerte meg a sértettet. A férfi ezeket a fényképfelvételeket is mobiltelefonján tárolta.

A férfi korábban erőszakos közösülés bűntette, szemérem elleni erőszak bűntette és gyermekpornográfia bűntette miatt a bíróság 6 év fegyházbüntetésre ítélte, mely büntetésből 2017 májusában szabadult feltételes kedvezménnyel.