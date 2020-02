22 hónapot kapott első fokon az ittas sofőr

A férfi többször vezetett már ittasan, és járművezetéstől eltiltva. Most szintén az előbbi miatt ítélték el.

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint első fokon, nem jogerősen 1 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélték egy ittas sofőrt, emellett három évre eltiltották a járművezetéstől, valamint 2 évre a közügyek gyakorlásától. Minderre az után került sor, hogy a február 4-i előkészítő ülésen a férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Az ítélet ennek ellenére nem jogerős, ugyanis a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

A férfi többször is lebukott ittas vezetés miatt: 2018. június 9-én és augusztus 5-én Oroszlányban, enyhe fokú alkoholos befolyásoltságban vezette a tulajdonát képező személygépkocsit, amelyben utast is szállított. Az ügyészség tájékoztatása szerint ráadásul mindkét alkalommal a járművezetéstől eltiltva vezetett. Emiatt a bíróság 2018. június 12-én jogerős végzésével 150 ezer pénzbírságot, majd a 2018. augusztus 7-én jogerőssé vált végzésével 34 nap elzárást szabott ki vele szemben.

A férfi egyébként nyolc alkalommal volt büntetve, többszörös visszaeső, továbbá ittas járművezetés vétsége miatt már folyamatban volt vele szemben az a büntetőeljárás, amelyben a bíróság 2018. június 20-án jogerős határozatával 8 hónap börtönbüntetésre és 1 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte.

Ahogy azt dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség helyettes szóvivőjétől megtudtuk, a vádiratban az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a vádlottat szabadságvesztésre, közügyektől eltiltásra, és a közúti járművezetéstől hosszabb időre történő eltiltásra ítélje, amennyiben az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, úgy a szabadságvesztés mértékét 1 év 10 hónapban állapítsa meg. Ez, ahogy azt írtuk is korábban, meg is történt, azzal a kikötéssel, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést.