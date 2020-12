A tatai zsaruk 1,5 óra alatt kétszer is fülön csípték azt a 41 éves férfit, aki nem csak a kijárási tilalmat szegte meg.

A helyi járőrök, ahogy a police.hu írja, Tatán állítottak meg a sofőrt december 10-én hajnalban. Nem ez volt az első találkozása a rendőrökkel aznap. Mindamellett, hogy az iratok ellenőrzésekor kiderült, hogy a 41 éves férfit soha nem rendelkezett jogosítvánnyal, valamint az is, hogy a gépkocsira nem kötött kötelező biztosítást, és az alkoholszonda is elszíneződött, a férfival szemben másfél órával korábban is intézkedtek a járőrök, az alkoholszonda akkor is pozitív lett.

Az egyenruhások előállították a Tatai Rendőrkapitányságra a férfit, ellene járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt büntetőeljárást indítottak, valamint ő és az utasa a kijárási korlátozás megszegése miatt helyszíni bírságot is kapott.